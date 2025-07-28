5 أطعمة تقلل أثر الإجهاد الحراري على الجسم والبشرة

الوكيل الإخباري- مع اشتداد موجات الحر في أغسطس/آب، الذي يُعد أكثر شهور الصيف سخونة، تصبح التغذية عاملاً أساسياً في تبريد الجسم بشكل طبيعي، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء والبقاء في أماكن مكيّفة.

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وفي ظل تغيّرات المناخ وازدياد شدّة درجات الحرارة، ينصح خبراء تغذية عبر تقرير نشره موقع "سوري لايف" بالاعتماد على مجموعة من الأطعمة المرطّبة والمبردة للجسم، والتي تسهم أيضًا في حماية البشرة من التأثيرات السلبية لأشعة الشمس.



فيما يلي 5 أطعمة ينصح بها الخبراء لتخفيف أثر الحرّ وتحسين ترطيب الجسم:



1. البطيخ: فاكهة الصيف المرطّبة بامتياز

يتكوّن البطيخ من حوالي 90% ماء، ما يجعله من أكثر الفواكه فاعلية في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة. كما يحتوي على إلكتروليتات طبيعية مثل البوتاسيوم، التي تساعد في توازن السوائل.

إضافة إلى ذلك، يحتوي البطيخ على مضادات أكسدة قوية مثل الليكوبين، الذي يساعد في الوقاية من أضرار أشعة الشمس على البشرة.



2. الخيار: ترطيب فوري وتهدئة للبشرة

الخيار هو من أكثر الخضراوات المرطبة، إذ يحتوي على 96% من الماء، إلى جانب سعراته المنخفضة وفوائده للبشرة. كما يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، ما يجعله فعالاً في تهدئة السخونة الزائدة على الجلد، خاصة عند استخدامه موضعيًا.



3. ماء جوز الهند: بديل طبيعي للمشروبات الرياضية

يُعد ماء جوز الهند من أفضل المصادر الطبيعية للإلكتروليتات مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، وهي عناصر يفقدها الجسم سريعًا مع التعرّق.

ويمتاز ماء جوز الهند بقدرته على إعادة ترطيب الجسم بشكل أسرع من الماء العادي في بعض الحالات، ويدعم كذلك وظيفة العضلات والأعصاب تحت تأثير الحرارة العالية.



4. الخضراوات الورقية: خفيفة وسهلة الهضم

الخضراوات الورقية، مثل الخس والسبانخ، تحتوي على نسبة عالية من الماء وتوفّر معادن وفيتامينات أساسية يُفقدها الجسم أثناء التعرق، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K.

كما أنها سهلة الهضم، مما يساعد في الحفاظ على برودة الجسم وخفّته، على عكس الأطعمة الثقيلة التي قد تزيد من الشعور بالحرارة.



5. فواكه التوت: مضادات أكسدة ومناعة قوية

عائلة التوت التي تشمل الفراولة، والتوت الأزرق، والتوت الأسود، والتوت الأحمر تُعد من أغنى الفواكه بمضادات الأكسدة، مما يجعلها مثالية لمكافحة آثار الإجهاد الحراري على خلايا الجسم.

كما أنها غنية بفيتامين C، مما يعزز صحة البشرة والمناعة، إلى جانب كونها مرطبة وخفيفة، ما يجعلها خياراً ممتازاً في الجو الحار.



ختاماً

اختيار الأطعمة بعناية خلال فصل الصيف لا يساعد فقط في التغلّب على موجات الحر، بل يدعم الصحة العامة، ويحمي الجسم من التعرّض السريع للجفاف أو الإرهاق. لذا، احرصي على إدراج هذه الأطعمة في نظامك اليومي، خصوصاً في فترات الذروة من الحرارة.