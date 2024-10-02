5 أطعمة ممنوع تناولها بعد سن الستين

الوكيل الإخباري- في الأول من أكتوبر كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للمسنين، للتوعية بالأمراض الشائعة مع تقدم العمر والإرشادات الواجب اتباعها للوقاية منها.



وهناك أطعمة يجب التوقف عند تناولها بعد بلوغ سن 60 عامًا، حفاظًا على صحة الجسم

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1- الأطعمة السكرية

من الضروري أن يكون النظام الغذائي اليومي للأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين خاليًا من الأطعمة السكرية، مثل الحلويات، لأنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة.



وينطبق الأمر ذاته على المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية والعصائر المعلبة.





2- الأطعمة المملحة

يحظر على الأشخاص الأكثر من 60 عامًا تناول الأطعمة المملحة، مثل المخللات والوجبات السريعة ورقائق البطاطس، لأنها تتسبب في زيادة نسبة الصوديوم بالجسم، ومن ثم يرتفع ضغط الدم.





3- اللحوم المصنعة

تشكل اللحوم المصنعة خطرًا كبيرًا على كبار السن، لأنها تتسبب في زيادة الكوليسترول الضار بالجسم وارتفاع ضغط الدم، وقد تعرضهم للإصابة بالسرطان، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والمواد الحافظة.



4- المقليات

يصبح الأشخاص الأكثر من 60 عامًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند تناول الأطعمة المقلية، لاحتوائها على مستويات مرتفعة من الدهون المتحولة، التي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.



5- الشوكولاتة الداكنة

تتميز الشوكولاتة الداكنة بقيمتها الغذائية العالية، ومع ذلك، ينبغي على كبار السن التقليل منها، لأنها تتسبب في زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، نظرًا لمحتواها العالي من الكافيين.



وينطبق الأمر ذاته على المشروبات المنبهة، مثل القهوة والشاي.