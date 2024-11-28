 
الخميس 2024-11-28 11:30 ص
 

5 أطعمة يجب تناولها لعلاج نزلات البرد

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تعبيرية
الخميس، 28-11-2024 10:30 ص

الوكيل الإخباري-   يتضمن الاستعداد لموسم نزلات البرد والإنفلونزا مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية. وتلعب الأطعمة والمشروبات هذين الدورين معًا، كما يُنصح بتجنب بعض الأطعمة التي تعيق سرعة الشفاء.

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بحسب "هيلث لاين"، إليك أهم الأطعمة والمشروبات التي عليك تناولها عند الشعور بأعراض البرد:


حساء الدجاج
كان حساء الدجاج من الأطعمة المفضلة للمرض منذ أجيال، فهو مصدر سهل الأكل للفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية والبروتين، وهي مغذيات يحتاجها الجسم بكميات أكبر أثناء التعافي من المرض.


كما تقلل شوربة الدجاج من الجفاف الذي ينتج عن الإسهال أو القيء أو التعرق أو الحمى.


ويحتوي حساء الدجاج على حمض السيستين الأميني، الذي يكسر المخاط وله تأثيرات مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات.


مشروبات دافئة
البابونج وغيره من أنواع الشاي الخالية من الكافيين من العلاجات المفضلة لأعراض نزلات البرد والإنفلونزا.


وقد يبدو كوب من شاي الزنجبيل الطازج الساخن هو الشيء الذي تحتاجه تمامًا عندما تعاني من نزلات البرد. فهو يساعد في إزالة الاحتقان وتهدئة الحلق. وتظهر بعض الدراسات فوائد وقائية للزنجبيل ضد فيروسات الإنفلونزا.


تمامًا مثل حساء الدجاج، يعمل الشاي الساخن كمزيل طبيعي للاحتقان. يجب أن يكون الشاي ساخنًا للمساعدة في تخفيف الاحتقان، ولكن لا ينبغي أن يكون ساخنًا جدًا بحيث يزيد من تهيج الحلق.
كما تساعد هذه المشروبات على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف.


الحمضيات
من الأطعمة الوقائية ضد البرد والإنفلونزا الفواكه الحمضية، والتي تتضمن البرتقال واليوسفي والليمون الحامض والجريب فروت.


وتشير التجارب إلى أن تناول الكثير منها مع بداية الشعور بأعراض البرد يساعد على الشفاء السريع.


مقاتلو الجراثيم
وفقًا لـ "ميد ويب"، تتضمن هذه الفئة من الأطعمة: الملفوف (الكرنب)، البروكلي، التوت البري، الشاي الأخضر، البصل الأحمر، التوت الأزرق.


والقاسم المشترك بين هذه الأطعمة أنها تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى كيرسيتين قد يساعدك في مكافحة نزلات البرد الشائعة.


الأطعمة الحارة
تساعد هذه الأطعمة على التخلص من نزلات البرد، ويقوم الفلفل الحار بتنظيف ممرات الأنف. بينما يحتوي الثوم على مادة تسمى الكابسيسين، والتي أظهرت الدراسات أنها قد تساعد في علاج احتقان الرأس.


أطعمة يجب تجنبها
يجب تجنب الأطعمة الدهنية، مثل: البيتزا، والبطاطس المقلية، والتي قد يكون هضمها أصعب أثناء العدوى.


كما ينبغي تجنب المشروبات التي تسبب الجفاف، مثل مشروبات الكافيين .

 

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