5 تمارين بسيطة للحفاظ على نشاط الدماغ وتقليل خطر الخرف

الوكيل الإخباري- يشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 55 مليون شخص حول العالم يعانون من الخرف، مع تسجيل حوالي 10 ملايين حالة جديدة سنوياً. وبما أنه لا يوجد علاج شافٍ للخرف، فإن الوقاية المبكرة والحفاظ على نشاط الدماغ أصبح أمرًا ضروريًا.



إليك خمسة تمارين بسيطة مدعومة علميًا:



تعلم شيء جديد

تعلم مهارة أو نشاط جديد يُنشئ روابط عصبية جديدة ويقوّي الدماغ، مثل تعلم العزف أو الشطرنج، بدل الاعتماد على نفس الروتين الذهني.



القراءة والكتابة وألعاب الكلمات

القراءة النشطة، كتابة اليوميات أو الرسائل الطويلة، وألعاب مثل الكلمات المتقاطعة وسودوكو تُحسّن الذاكرة والتركيز والمهارات اللغوية.



التواصل الاجتماعي

التفاعل مع الآخرين يحفّز الدماغ على العمل على مستويات متعددة، بينما يرتبط العزلة الاجتماعية بتسارع التدهور المعرفي.



التمارين البدنية التي تتطلب التركيز

النشاط البدني يزيد تدفق الدم إلى الدماغ ويقلل الالتهابات، والتمارين التي تحتاج تنسيق وتركيز تعمل كتمارين للدماغ أيضًا.



اليقظة الذهنية والتأمل

تقليل الإجهاد يحمي مراكز الذاكرة، فحتى لحظات قصيرة من التأمل أو الوعي باللحظة الحالية تساعد في تحسين الانتباه والتحكم العاطفي.



السر في الوقاية هو التنوع والاتساق أكثر من كثافة التمارين اليومية.

اضافة اعلان