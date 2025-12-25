5 ركائز أساسية لتعزيز كثافة العظام والحفاظ عليها في أي عمر

الوكيل الإخباري- للحفاظ على عظام قوية وتحسين كثافتها، يمكن اتباع عدة خطوات أساسية:

الكالسيوم: ضروري للعظام، خاصة لمن هم فوق 50 عامًا. الكميات اليومية الموصى بها:

الرجال 51-70 عامًا: 1000 ملغ

الرجال ≥71 عامًا: 1200 ملغ

النساء ≥51 عامًا: 1200 ملغ

مصادره: منتجات الألبان، الأسماك المعلبة بالعظام، الخضراوات الورقية، الحليب وفول الصويا المدعم.



فيتامين د: يعزز امتصاص الكالسيوم. الكميات اليومية:

51-70 عامًا: 600 وحدة دولية

≥71 عامًا: 800 وحدة دولية

مصادره: الشمس، الأسماك الدهنية، زيوت كبد السمك، الحبوب والحليب المدعم.



البروتين: يدعم العظام والعضلات، ويأتي من البيض، الأسماك، اللحوم، البقوليات، المكسرات، والدواجن.

المغنيسيوم: 60% منه موجود في العظام، والجرعات اليومية:

الرجال: 430 ملغ

النساء: 320 ملغ

مصادره: الخضروات الورقية، المكسرات، البقوليات، القهوة وبعض مياه الشرب.



تمارين تحمل الوزن: ممارسة 2.5 ساعة أسبوعيًا من التمارين المتنوعة مثل صعود الدرج، المشي، الجري، التنس، الرقص، وتمارين القوة لتحفيز العظام وزيادة كثافتها.