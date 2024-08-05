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5 طرق طبيعية للتخلص من حساسية الجلد

حساسية الجلد
حساسية الجلد




 

الإثنين، 05-08-2024 02:44 م

الوكيل الإخباري-   تحدث حساسية الجلد عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع تهديد معين، كـ تفاعل الجلد مع مادة كيميائية، كالأدوات المستخدمة في التنظيف.

طرق طبيعية للتخلص من حساسية الجلد
1- دقيق الشوفان
يحتوي دقيق الشوفان على مجموعة متنوعة من الخصائص النشطة بيولوجيًا، بما في ذلك المكونات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، كل هذه الأشياء يمكن أن تساعد في تهدئة الحكة الناتجة عن تفاعلات حساسية الجلد.


2- حمام الشوفان
يمكن الاعتماد على حمام الشوفان من أجل التخلص من حساسية الجلد، وذلك من خلال إضافة كوب واحد من دقيق الشوفان المجفف إلى حوض الاستحمام المملوء بالماء الفاتر، وخلطه جيداً في ماء الاستحمام، وبعد مرور 30 دقيقة، يجب شطف جسمك بالماء البارد.

3- كمادات الشوفان
يمكن الاعتماد على حمام الشوفان من أجل التخلص من حساسية الجلد، وذلك من خلال إضافة ربع كوب من دقيق الشوفان المجفف إلى وعاء الخلط، ومن ثم مزج الماء المقطر في دقيق الشوفان المجفف.


4- صودا الخبز
يمكن لصودا الخبز أن تعالج عدم توازن درجة الحموضة في الجلد، حيث تعمل كمضاد للالتهابات لتهدئة حساسية الجلد.


5- النباتات والأعشاب
يوصي الممارسون الطبيعيون بمجموعة متنوعة من النباتات لعلاج حساسية الجلد، ومن بينها الصبار، ققد يهدئ الحكة الناتجة عن التهاب الجلد.

 

الكونسلتو 

 

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