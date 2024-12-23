5 طرق لحماية أجسامنا من غزو البلاستيك

الوكيل الإخباري- يعرف معظم الناس الآن أن المواد البلاستيكية الدقيقة تتراكم في بيئتنا وداخل أجسامنا. ومع ذلك، وفقاً للدكتور ليوناردي ترانساندي، مدير طب الأطفال البيئي في جامعة نيويورك، هناك طرق للحد من تدفق البلاستيك إلى أجسامنا، تبدأ بتجنب الأطعمة المعلبة.



ووفق "ستادي فايندز"، البلاستيك موجود في كل مكان. إنه في عبوات طعامنا، ومنازلنا، وملابسنا. ولا يمكنك تجنبه تماماً، فالكثير منه يخدم أغراضاً مهمة في كل شيء من أجهزة الكمبيوتر إلى السيارات، وهو أيضاً يغمر بيئتنا ويؤثر على صحة البشر.

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وتتساقط قطع صغيرة من البلاستيك، تسمى المواد البلاستيكية الدقيقة أو النانوية، من المنتجات الأكبر حجماً. غزت هذه الجزيئات الأدمغة البشرية والغدد، وأنظمة القلب والأوعية الدموية، وأعضاء أخرى بالجسم.



ويحذر ترانساندي من أننا نأكل الكثير من البلاستيك، ونستنشقه أيضاً على شكل غبار. حتى إنه موجود في مستحضرات التجميل التي تمتصها البشرة.



ويتعلق هذا التلوث أيضاً بما يوجد في البلاستيك، المواد الكيميائية المسببة للالتهابات والتهيج.



وهذه المواد الكيميائية المضافة تثير القلق بشكل خاص بسبب تأثيراتها على الغدد الصماء والهرمونات التي تفرزها.



ويتحكم جهاز الغدد الصماء في العديد من وظائف أجسامنا، مثل التمثيل الغذائي والتكاثر.



طرق الحد من البلاستيك



الأطعمة المعلبة

في حين أن مادة بيسفينول أ (BPA) - وهي مادة كيميائية كانت تستخدم عادة في تبطين العديد من علب الأطعمة والمشروبات المعدنية والأغطية - لم تعد موجودة في عبوات معظم المنتجات (التونة المعلبة والصودا والطماطم)، إلا أن بيانات الصناعة تظهر أنها لا تزال تستخدم بنسبة 5% من الوقت، وربما أكثر.

كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت المادة البديلة أكثر أماناً. فأحد البدائل الشائعة، بيسفينول س، سام مثل BPA.



تشوّه الحاويات البلاستيكية

تشير علامة "آمنة للاستخدام في الميكروويف وغسالة الأطباق" الموجودة على بعض المواد البلاستيكية فقط إلى تشوه الحاوية البلاستيكية. ومع ذلك، إذا قمت بفحص الحاوية بالمجهر، يمكنك رؤية الضرر. يتم التخلص من أجزاء من المواد الكيميائية المضافة أو البلاستيك وامتصاصها في الطعام، والذي تتناوله بعد ذلك.

إذا كان البلاستيك محفوراً، مثل لوح التقطيع البلاستيكي المستخدم كثيراً، فيجب التخلص منه. يزيد الحفر من تسرب المواد الكيميائية إلى طعامك.



البلاستيك المختوم بالأرقام 3 و6 و7

تحقق من أرقام إعادة التدوير الموجودة على الحاويات لتحديد نوع البلاستيك الذي تتعامل معه.

تحتوي البلاستيكيات ذات الرقم 3 على كلوريد البولي فينيل الذي يضاف إليه عادةً الفثالات. ويشير الرقم 6 إلى البولسترين، والذي يحتوي على عنصر مسرطن.

ويعني الرقم 7 احتواءه على مواد "أخرى" ليست معروفة للمستهلك.



اختر أواني طهي آمنة

الطلاءات المقاومة للالتصاق هي بلاستيك يحتوي على مادة PFAS الكيميائية. بدلاً من ذلك، استخدم أواني الفولاذ أو الحديد الزهر.



قلل من الغبار

جزيئات الغبار هي حاملات للمواد الكيميائية السامة، لذلك قم بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية بانتظام باستخدام مرشح HEPA. كما تساعد تنقية الغبار على التخلص من هذه المواد في الهواء.