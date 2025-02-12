5 عادات صباحية تساعد على تقليل دهون الخصر بشكل طبيعي وصحي

الوكيل الإخباري- تعتبر الدهون المتراكمة في منطقة الخصر، أو ما يُعرف بـ"الكرش"، من أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص الراغبين في الحصول على جسم مثالي. وعلى الرغم من أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية يلعبان دورًا كبيرًا في هذه العملية، إلا أن العادات الصباحية اليومية يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في محيط الخصر مع مرور الوقت.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة تايمز أوف إنديا، فإن الطريقة التي يبدأ بها الشخص يومه يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على عملية التمثيل الغذائي والهضم وحرق الدهون. إذا كنت ترغب في تقليل دهون البطن، إليك خمس عادات صباحية يمكن أن تُساعد في ذلك:

شرب الماء بالليمون

إن تناول كوب من الماء الدافئ مع الليمون أول شيء في الصباح يمكن أن يكون له تأثير كبير على تحفيز عملية التمثيل الغذائي. فالليمون يحتوي على فيتامين C الذي يساعد في أكسدة الدهون، بينما يساعد الماء الدافئ في تحفيز عملية الهضم وطرد السموم. أظهرت دراسة أجريت في عام 2018 أن البقاء رطبًا يعزز من قدرة الجسم على فقدان الوزن. كما يمكن تعزيز خصائص حرق الدهون بإضافة قليل من العسل أو القرفة.



وجبة فطور غنية بالبروتين

يعد تناول وجبة فطور غنية بالبروتين من العوامل التي تعزز رحلة فقدان الدهون. فالبروتين يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام الزائد ويحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم. تشمل الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض، والجبن القريش، والمكسرات التي تساهم في بناء العضلات وتقليل دهون البطن.



تمارين القلب السريعة

يمكن للتمارين الهوائية السريعة، مثل المشي السريع أو الركض الخفيف أو القفز بالحبل، أن تكون وسيلة فعّالة لحرق الدهون المخزنة. ممارسة الرياضة على معدة فارغة، قبل تناول وجبة الفطور، يساعد الجسم في الاعتماد على احتياطيات الدهون كمصدر للطاقة بدلاً من الكربوهيدرات.



التنفس العميق أو التأمل

يعد التوتر من العوامل الرئيسية التي تساهم في تراكم الدهون في منطقة البطن. فعندما ترتفع مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)، يتسبب ذلك في تخزين الدهون حول الخصر. لذا، يمكن لبضع دقائق من التنفس العميق أو ممارسة التأمل أو اليوغا في الصباح أن يساعد في تقليل مستويات التوتر وتحسين الهضم، ما يساهم في فقدان الدهون.



التعرض لأشعة الشمس

أظهرت دراسة أجريت في عام 2013 أن الأشخاص الذين يحصلون على مستويات كافية من فيتامين D يميلون إلى أن يكون لديهم دهون أقل في منطقة البطن. يساعد التعرض لأشعة الشمس في تنظيم عملية التمثيل الغذائي وتحسين الحالة المزاجية، كما يقلل من الرغبة في الأكل العاطفي. تعرّض الجسم لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة في الصباح يمكن أن يدعم بشكل غير مباشر فقدان الدهون من خلال الحفاظ على مستويات صحية من فيتامين D.