5 عادات يومية ترفع هرمون الكورتيزول دون أن تدرك

الوكيل الإخباري- يؤدي ارتفاع هرمون الكورتيزول المزمن إلى مشاكل مثل التعب، الأرق، القلق وزيادة الوزن.

اضافة اعلان

وبحسب موقع Times of India، هناك سلوكيات يومية شائعة قد تسهم في هذا الارتفاع دون أن يلاحظها الشخص:

🍩 تخطي الإفطار أو بدء اليوم بالسكر

يؤثر سلبًا على مستويات السكر ويزيد التوتر. يُنصح بإفطار غني بالبروتين.

☕ الإفراط في الكافيين

تناول أكثر من كوبين يوميًا يُجهد الجسم ويزيد الكورتيزول.

😴 اضطرابات النوم

النوم غير المنتظم واستخدام الهاتف قبل النوم يعطّلان الساعة البيولوجية.

🏋️ التمرين المكثف دون راحة

النشاط الزائد دون استشفاء يرفع التوتر الهرموني.

📱 الانشغال الدائم بالأجهزة

التحفيز المستمر يرهق الدماغ ويزيد الضغط النفسي.



✅ الحل: إجراء تغييرات بسيطة في الروتين اليومي يساهم في خفض الكورتيزول وتحسين المزاج والصحة العامة.