5 عادات يومية ترفع هرمون الكورتيزول دون أن تدرك

🍩 تخطي الإفطار أو بدء اليوم بالسكر
يؤثر سلبًا على مستويات السكر ويزيد التوتر. يُنصح بإفطار غني بالبروتين.
☕ الإفراط في الكافيين
تناول أكثر من كوبين يوميًا يُجهد الجسم ويزيد الكورتيزول.
😴 اضطرابات النوم
النوم غير المنتظم واستخدام الهاتف قبل النوم يعطّلان الساعة البيولوجية.
🏋️ التمرين المكثف دون راحة
النشاط الزائد دون استشفاء يرفع التوتر الهرموني.
📱 الانشغال الدائم بالأجهزة
التحفيز المستمر يرهق الدماغ ويزيد الضغط النفسي.
✅ الحل: إجراء تغييرات بسيطة في الروتين اليومي يساهم في خفض الكورتيزول وتحسين المزاج والصحة العامة.
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