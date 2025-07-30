الأربعاء 2025-07-30 01:33 م
 

5 عادات يومية ترفع هرمون الكورتيزول دون أن تدرك

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تعبيرية
 
الأربعاء، 30-07-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   يؤدي ارتفاع هرمون الكورتيزول المزمن إلى مشاكل مثل التعب، الأرق، القلق وزيادة الوزن.

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وبحسب موقع Times of India، هناك سلوكيات يومية شائعة قد تسهم في هذا الارتفاع دون أن يلاحظها الشخص:
🍩 تخطي الإفطار أو بدء اليوم بالسكر
يؤثر سلبًا على مستويات السكر ويزيد التوتر. يُنصح بإفطار غني بالبروتين.
☕ الإفراط في الكافيين
تناول أكثر من كوبين يوميًا يُجهد الجسم ويزيد الكورتيزول.
😴 اضطرابات النوم
النوم غير المنتظم واستخدام الهاتف قبل النوم يعطّلان الساعة البيولوجية.
🏋️ التمرين المكثف دون راحة
النشاط الزائد دون استشفاء يرفع التوتر الهرموني.
📱 الانشغال الدائم بالأجهزة
التحفيز المستمر يرهق الدماغ ويزيد الضغط النفسي.


✅ الحل: إجراء تغييرات بسيطة في الروتين اليومي يساهم في خفض الكورتيزول وتحسين المزاج والصحة العامة.

 

ارم نيوز 

 

 
 
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