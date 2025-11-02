5 عادات يومية تهدد عمودك الفقري ورقبتك

الوكيل الإخباري- يشكل العمود الفقري الأساس لكل حركة في الجسم، ومع ازدياد نمط الحياة الخامل، أصبحت صحته معرضة للخطر. وفقًا للاتحاد الأوروبي للألم، لا يزال ألم الظهر والرقبة السبب الرئيسي للإعاقة عالميًا، وقد يؤدي إلى الألم المزمن والإرهاق ومضاعفات طويلة الأمد.

وأكد الدكتور سيدهارث فيرما، طبيب العمود الفقري التدخلي، أن العالم يواجه "وباءً غير مرئي من آلام الظهر والرقبة" ويصيب الأشخاص من العشرينيات حتى الخمسينيات، مشيرًا إلى أن العادات الصحية اليومية يمكن أن تحمي العمود الفقري وتقلل من الانزعاج.



5 عادات تهدد العمود الفقري وكيفية تصحيحها

انحناء الرقبة أمام الهاتف أو الكمبيوتر

الضرر: يجهد العمود العنقي ويسبب تيبس العضلات.

الحل: ضع الشاشة عند مستوى العين، خذ استراحة للرقبة 30 دقيقة يوميًا، ومارس تمارين ثني الذقن وسحب لوح الكتف.



العمل لساعات طويلة في وضعيات سيئة

الضرر: يضعف الجذع ويجهد العمود الفقري.

الحل: استخدم كرسيًا داعمًا، حافظ على قدميك مسطحتين، وتحرك أو تمدد كل 40 دقيقة.



الاسترخاء لساعات على الأريكة

الضرر: ضعف العضلات وانحناء الظهر يسبب مشاكل في محاذاة العمود الفقري.

الحل: ضع وسادة خلف أسفل الظهر وحافظ على الحركة حتى أثناء الراحة.



رفع الأحمال بشكل خاطئ

الضرر: يزيد خطر إصابة الأقراص القطنية بانزلاقها.

الحل: حافظ على الحمل قريبًا من جسمك، اثنِ ركبتيك، واستخدم عضلات الساقين للرفع.



الاستخدام المطول للأجهزة الإلكترونية

الضرر: يجهد الرقبة ويؤدي لمشكلات وضعية جديدة.

الحل: استخدم أجهزة خفيفة الوزن، خذ فترات راحة متكررة، واحرص على بيئة عمل مناسبة.



اتباع هذه النصائح اليومية يحمي العمود الفقري ويمنع آلام الظهر والرقبة على المدى الطويل.