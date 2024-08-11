5 علاجات طبيعية تخلصك من السعال الجاف

الوكيل الإخباري- تعتبر الكحة الجافة من الأمور المزعجة للغاية وتسبب إجهادًا كبيرًا للجهاز التنفسي، وهناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الكحة والتخلص من البلغم المتراكم.

علاجات منزلية للتخلص من السعال الجاف



1. العسل والليمون

يُعرف العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا والملطفة للحلق، بالإضافة إلى عصير الليمون الغني بفيتامين C، والذي يمكن أن يعزز مناعة الجسم ويخفف من تهيج الحلق، ويمكنك مزج ملعقة كبيرة من العسل مع عصير نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا، حيث يعمل هذا المشروب على تهدئة الكحة وترطيب الحلق، كما يساعد في تقليل الالتهاب.



2. الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ويمكنه تحسين الدورة الدموية وتخفيف الاحتقان، ويمكنك تحضير شاي الزنجبيل بغلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10 دقائق، ثم إضافة العسل والليمون.

ويساعد الزنجبيل في تقليل الكحة وتحسين قدرة الجسم على طرد البلغم.



3. البخار

يُعد استنشاق البخار هو وسيلة فعالة لتفكيك البلغم وتخفيف الكحة، وذلك من خلال غلي ماءً في وعاء، ثم انقل الوعاء إلى سطح مستوٍ وقم بتغطية رأسك بمنشفة واستنشق البخار بعمق.

ويساعد البخار في تخفيف الاحتقان وترطيب الممرات الهوائية، مما يقلل من الكحة ويزيل البلغم.



4. الكركم والحليب

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهي مادة مضادة للأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ وشربه قبل النوم يمكن أن يساعد في تخفيف الكحة.

ويعمل هذا المشروب على تهدئة الحلق وتخفيف التهيج، كما يساعد في تعزيز الجهاز المناعي.



5. الثوم

يحتوي الثوم على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويمكن تناول الثوم الخام أو إضافته إلى الطعام، أو يمكن تحضير مشروب عن طريق غلي فصوص الثوم في الماء مع إضافة العسل لتحسين الطعم، حيث يعمل الثوم على تقوية الجهاز المناعي ومحاربة العدوى التي قد تسبب الكحة.