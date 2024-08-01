5 علاجات منزلية للتخلص من الإمساك عند الأطفال

1- تناول كمية كافية من الماء
يمكن أن يؤدي الجفاف المتكرر إلى إصابة الشخص بالإمساك، ولمنع ذلك، من المهم شرب كمية كافية من الماء وبقاء الطفل رطبًا.
2- تناول الخضروات والفواكه الطازجة
تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف يوميًا، والتي تشمل البقوليات والحبوب الكاملة والخضروات الورقية والفواكه الطازجة، يساعد في تخلص الطفل من الإمساك.
3- تناول البرقوق
البرقوق ملين طبيعي، حيث إنه بالإضافة إلى محتواه العالي من الألياف، يحتوي البرقوق على السوربيتول الذي يعمل كملين طبيعي، وقد تكون الجرعة الفعالة حوالي 50 جرامًا.
4- تجنب منتجات الألبان
قد يسبب عدم تحمل منتجات الألبان أو اللاكتوز الإمساك لدى بعض الأشخاص، وبالنسبة لهم، يمكن أن تساعد إزالة منتجات الألبان من النظام الغذائي في تخفيف الأعراض.
5- ممارسة الطفل لبعض التمارين الرياضية
تشجيع الطفل على ممارسة الكثير من التمارين الرياضية التي من شأنها المساعدة على تحفيز حركة الأمعاء.
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