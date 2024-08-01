5 علاجات منزلية للتخلص من الإمساك عند الأطفال

الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأطفال بشكل متكرر من الشعور بالإمساك، ورغم توافر بعض الأدوية الخاصة للتخلص منه، إلا أنه في الغالب ما تلجأ بعض السيدات إلى العلاجات المنزلية، لتخفيف حدته لدى الطفل.



علاجات منزلية للتخلص من الإمساك عند الأطفال

1- تناول كمية كافية من الماء

يمكن أن يؤدي الجفاف المتكرر إلى إصابة الشخص بالإمساك، ولمنع ذلك، من المهم شرب كمية كافية من الماء وبقاء الطفل رطبًا.



2- تناول الخضروات والفواكه الطازجة

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف يوميًا، والتي تشمل البقوليات والحبوب الكاملة والخضروات الورقية والفواكه الطازجة، يساعد في تخلص الطفل من الإمساك.



3- تناول البرقوق

البرقوق ملين طبيعي، حيث إنه بالإضافة إلى محتواه العالي من الألياف، يحتوي البرقوق على السوربيتول الذي يعمل كملين طبيعي، وقد تكون الجرعة الفعالة حوالي 50 جرامًا.



4- تجنب منتجات الألبان

قد يسبب عدم تحمل منتجات الألبان أو اللاكتوز الإمساك لدى بعض الأشخاص، وبالنسبة لهم، يمكن أن تساعد إزالة منتجات الألبان من النظام الغذائي في تخفيف الأعراض.



5- ممارسة الطفل لبعض التمارين الرياضية

تشجيع الطفل على ممارسة الكثير من التمارين الرياضية التي من شأنها المساعدة على تحفيز حركة الأمعاء.