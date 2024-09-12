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5 علامات أولية على الأورام النسائية.. تعرف عليها

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 12-09-2024 01:42 م

الوكيل الإخباري-   يعتبر سبتمبر (أيلول) شهر التوعية بسرطان أمراض النساء، لذا من المهم تسليط الضوء على الوعي بأنواع الأورام النسائية، ومراقبة الأعراض الأولية لطلب الاستشارة الطبية في وقت مبكر، إذا اقتضت الحاجة.

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وبحسب "ذا إندبندنت"، هناك 5 أنواع من سرطانات أمراض النساء، هي سرطان الرحم، والمبيض، وعنق الرحم، والفرج، والمهبل.


أما العلامات الأولية الـ5 التي ينبغي مراقبتها فهي:


النزيف أو الإفرازات غير الطبيعية، سواء بين فترات الدورة الشهرية، أو بعد انقطاعها.


الكتل أو النتوءات أو القرح، ويمكن رصدها أثناء التبول أو المشي والجلوس.


الحكة المستمرة، والتي قد تكون من أعراض مرض القلاع، لكن مع عدم وجود أعراض أخرى قد تكون علامة أولية على السرطان، وقد يصاحبها ألم.


انتفاخ البطن، في غير الأوقات الطبيعية للدورة الشهرية، حيث يكون حجم البطن كبيراً، وهو مؤشر على سرطان المبيض. وتصف بعض السيدات اللاتي يعانين من هذه الأعراض أنهن لا يستطعن ارتداء الجينز أو السراويل، لكنهن لم يلاحظن أي زيادة في الوزن، بل قد يكون هناك فقدان للوزن.


ظهور جديد لألم البطن، ويكون ذلك بعد الـ45، أما قبل هذه السن فيرجح ارتباطه بعدوى، أو مشكلة نسائية مثل بطانة الرحم، والتي تتطلب زيارة الطبيب.

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