5 علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم لا ينبغي تجاهلها أبدا

وأوضح أن ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، وانقطاع النفس النومي غير المعالج، وزيادة الوزن، والإفراط في تناول الكحول، وقلة النشاط البدني، من أبرز العوامل التي تزيد العبء على القلب، وقد تؤدي مع مرور الوقت إلى تضخم عضلته أو ضعفها.
وأشار إلى أن هناك خمس علامات تستدعي مراجعة الطبيب، وهي:
ضيق التنفس.
تورم الكاحلين.
ألم في الصدر.
خفقان القلب.
الإرهاق غير المبرر.
وأكد أن الحفاظ على ضغط الدم ضمن معدلاته الطبيعية، وعلاج انقطاع النفس النومي، والمحافظة على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، يسهم في تقليل الضغط على القلب والحفاظ على صحته.
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