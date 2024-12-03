5 علامات تكشف إصابة رضيعك بالتوحد

الوكيل الإخباري- تلاحظ بعض الأمهات مجموعة أعراض يمكن أن تشير إلى إصابة الطفل الرضيع بالتوحد، مما يؤكد على ضرورة الانتباه جيدًا للحصول على كشف مبكر للحد من أي مضاعفات صحية مستقبلية.



هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى إصابة الرضيع بالتوحد من بينها:

1- عدم القدرة على التواصل

يمكن أن تلاحظ الأمهات عدم قدرة طفلها على التواصل، حيث لا ينتبه الطفل عند نطق اسمه أو قد يستجيب ببطء، بالإضافة إلى عدم انتباه الطفل لعيون الآخرين والتأخر في تعلم الكلمات أو الجمل.

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2- صعوبة في التفاعل الاجتماعي

قد يواجه الطفل الرضيع صعوبة في فهم مشاعر الآخرين، سواء لغة الجسد أو تعبيرات الوجه، وأيضًا عدم الاهتمام إطلاقًا بالأشخاص من حوله، وبالتالي يفضل الطفل اللعب والجلوس بمفرده.



3- أنماط سلوكية متكررة

عادة ما تلاحظ ممارسة الطفل لحركات متكررة، مثل هز الذراعين أو تحريك الأصابع والاهتمام بشيء معين بشكل مفرط، بالإضافة إلى الحساسية المفرطة من الصوت أو الضوء أو الملمس.



4- مشاكل في النوم

يمكن أن يعاني الطفل الرضيع من الإصابة بمشاكل في النوم أو الاستيقاظ في أوقات غير منتظمة، وقد يستمر ذلك لفترة طويلة، وهو ما يشير إلى الإصابة بالتوحد.



5- اضطراب الأكل

الطفل الذي يعاني من التوحد يمكن أن يعاني من اضطراب في تناول الطعام، سواء أثناء الرضاعة أو تناول أطعمة معينة، حيث يأكل كميات قليلة على عكس المعدل الطبيعي.



أسباب التوحد عند الرضع

سبب التوحد عند الرضع غير معروف حتى الآن، ولكن قد ينتج ذلك عن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية، لذلك يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص فور ظهور أي أعراض غريبة على الرضيع.



علاج التوحد عند الرضع

يعتمد علاج التوحد عند الرضع على بعض العلاجات التي تساعد في تحسين جودة حياة الطفل، والتي تتضح فيما يلي:

- العلاج السلوكي لمساعدة الطفل على تعلم مهارات جديدة والتكيف مع الحياة اليومية.

- الخضوع للعلاج النطقي لتحسين مهارات التواصل اللغوي.

- مساعدة الطفل الرضيع على تطوير مهارات الحياة اليومية من خلال العلاج النفسي.