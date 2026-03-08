5 علامات خفية قد تشير إلى ضعف جهاز المناعة

11:52 ص

الوكيل الإخباري- أفادت أخصائية الحساسية والمناعة ناديجدا إلينتسيفا بوجود علامات خفية قد تدل على ضعف منظومة المناعة، مشيرة إلى ضرورة الانتباه لبعض الأعراض التي قد تبدو بسيطة لكنها قد تعكس خللًا في قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.





وتوضح الطبيبة أن وظيفة الجهاز المناعي هي حماية الجسم من التهديدات الخارجية مثل العدوى الميكروبية والتسمم، إضافة إلى التعامل مع التهديدات الداخلية كالتخلص من الخلايا المتضررة أو القديمة ومعقدات المناعة الذاتية.



وتقول إنه عندما يكون الجهاز المناعي في حالة جيدة، نادرًا ما يُصاب الشخص بالأمراض المعدية، كما تقل احتمالات الإصابة بالحساسية أو أمراض المناعة الذاتية، وتلتئم الجروح والحروق بسرعة ودون مضاعفات.



أبرز العلامات التي قد تشير إلى ضعف المناعة:



1. تكرار الإصابة بالعدوى

الإصابة المتكررة بنزلات البرد أو الالتهابات قد تكون إشارة إلى أن الجهاز المناعي لا يعمل بكفاءة كافية.



2. تحوّل العدوى إلى حالات مزمنة

عندما تستمر الالتهابات لفترة طويلة أو تتكرر بشكل مستمر، فقد يدل ذلك على ضعف قدرة الجسم على القضاء على الميكروبات.



3. بطء التئام الجروح

تأخر شفاء الجروح أو الحروق قد يشير إلى ضعف الاستجابة المناعية.



4. زيادة ردود الفعل التحسسية

نشاط الحساسية بشكل ملحوظ قد يكون علامة على خلل في تنظيم الجهاز المناعي.



5. تفاقم الأمراض المزمنة

قد يؤدي ضعف المناعة إلى تكرار نوبات الأمراض المزمنة أو اشتداد أعراضها بشكل ملحوظ.



وتؤكد الطبيبة أن استمرار هذه الأعراض أو تكرارها يستدعي مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتقييم كفاءة الجهاز المناعي.





