5 فوائد صحية لتمارين عضلات الجذع تعرف عليها - صور

وتساعد تقويتها بانتظام على تحسين وضعية الجسم، وتعزيز صحة العمود الفقري، وتقليل آلام أسفل الظهر وخطر الإصابات، إضافة إلى تحسين التوازن والأداء البدني مع التقدم في العمر.
وبحسب موقع "VeryWell Health"، تساهم تمارين الجذع في تسهيل الأنشطة اليومية مثل حمل الأغراض وصعود الدرج، كما تدعم التنفس والحركة.
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