5 فوائد صحية لتمارين عضلات الجذع تعرف عليها - صور

الوكيل الإخباري- تُعد عضلات الجذع، التي تشمل عضلات البطن وأسفل الظهر والحوض، من أهم العضلات المسؤولة عن استقرار الجسم ودعم الحركة اليومية.



وتساعد تقويتها بانتظام على تحسين وضعية الجسم، وتعزيز صحة العمود الفقري، وتقليل آلام أسفل الظهر وخطر الإصابات، إضافة إلى تحسين التوازن والأداء البدني مع التقدم في العمر.



وبحسب موقع "VeryWell Health"، تساهم تمارين الجذع في تسهيل الأنشطة اليومية مثل حمل الأغراض وصعود الدرج، كما تدعم التنفس والحركة.

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وينصح الخبراء بالبدء بتمارين بسيطة مثل "بلانك الساعدين" و"بيرد دوغ" و"الحشرة الميتة"، مع زيادة الشدة تدريجيًا.

* بلانك الساعدين

* بيرد دوغ