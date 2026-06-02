5 فوائد صحية محتملة للقهوة عند تناولها باعتدال

الوكيل الإخباري- تُعد القهوة المشروب الصباحي المفضل لملايين الأشخاص حول العالم، ولا يقتصر تأثيرها على تعزيز اليقظة والطاقة، بل تشير أبحاث طبية إلى أنها قد تقدم مجموعة من الفوائد الصحية عند تناولها بانتظام وبكميات معتدلة.





ومن أبرز الفوائد المحتملة للقهوة تحسين الأداء البدني وزيادة مستويات الطاقة، بفضل احتوائها على الكافيين الذي يحفز الجهاز العصبي المركزي ويساعد على تقليل الشعور بالتعب والإرهاق.



كما قد تساهم القهوة في دعم صحة الدماغ والوظائف الإدراكية، إذ ربطت دراسات بين تناولها بانتظام وانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض العصبية التنكسية، مثل ألزهايمر وباركنسون.



وتلعب القهوة أيضاً دوراً في تعزيز عملية التمثيل الغذائي (الأيض)، ما قد يساعد على إدارة الوزن وزيادة معدل حرق الدهون لدى بعض الأشخاص.



وتحتوي القهوة على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وقد تسهم في خفض خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري من النوع الثاني.



وتشير دراسات إلى أن القهوة قد تدعم صحة الكبد وتساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض مشكلاته، مثل التليف والالتهابات.



وينصح الخبراء بتناول القهوة باعتدال، مع الحد من إضافة السكر والمبيضات الصناعية، للاستفادة من فوائدها المحتملة وتجنب الآثار الجانبية المرتبطة بالإفراط في استهلاكها، مثل الأرق والتوتر.









