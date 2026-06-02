5 فوائد صحية محتملة للقهوة عند تناولها باعتدال

ومن أبرز الفوائد المحتملة للقهوة تحسين الأداء البدني وزيادة مستويات الطاقة، بفضل احتوائها على الكافيين الذي يحفز الجهاز العصبي المركزي ويساعد على تقليل الشعور بالتعب والإرهاق.
كما قد تساهم القهوة في دعم صحة الدماغ والوظائف الإدراكية، إذ ربطت دراسات بين تناولها بانتظام وانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض العصبية التنكسية، مثل ألزهايمر وباركنسون.
وتلعب القهوة أيضاً دوراً في تعزيز عملية التمثيل الغذائي (الأيض)، ما قد يساعد على إدارة الوزن وزيادة معدل حرق الدهون لدى بعض الأشخاص.
وتحتوي القهوة على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وقد تسهم في خفض خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بما في ذلك السكري من النوع الثاني.
وتشير دراسات إلى أن القهوة قد تدعم صحة الكبد وتساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض مشكلاته، مثل التليف والالتهابات.
وينصح الخبراء بتناول القهوة باعتدال، مع الحد من إضافة السكر والمبيضات الصناعية، للاستفادة من فوائدها المحتملة وتجنب الآثار الجانبية المرتبطة بالإفراط في استهلاكها، مثل الأرق والتوتر.
-
أخبار متعلقة
-
طبيب يحذّر من الاستخدام الخاطئ للقطرات الأنفية
-
أعراض خفية لأمراض القلب قد تتجاوز ألم الصدر
-
فوائد صحية محتملة للقهوة.. تعرفوا عليها!
-
لماذا يسبب تناول الآيس كريم صداعاً حاداً في الوجه؟
-
ابدأ صباحك بهذه المشروبات.. 7 خيارات قد تدعم صحة الكلى
-
طبيب يحدد الأعراض الأولى للتصلب المتعدد
-
هل يجب تناول اللوز بقشره؟ الدراسات تجيب
-
"غلي ماء الشرب".. ماذا كشف بحث علمي جديد؟