5 فوائد للسمن الطبيعي - إليك الكميات المسموح بتناولها

الوكيل الإخباري- يُعتبر السمن البلدي من المكونات الأساسية في العديد من المطابخ التقليدية حول العالم، وله فوائد صحية مهمة عند استهلاكه بشكل معتدل.



فوائد السمن البلدي

1- مصدر غني بالفيتامينات الذائبة في الدهون

يحتوي السمن الطبيعي على فيتامينات مهمة مثل فيتامين A وD وE وK، وهي فيتامينات ذائبة في الدهون، وتلعب هذه الفيتامينات دورًا حيويًا في دعم صحة العيون، وتقوية العظام، وتعزيز الجهاز المناعي.



2- يعزز من صحة الجهاز الهضمي

يحتوي السمن على أحماض دهنية قصيرة ومتوسطة السلسلة، مثل حمض البوتيريك، الذي يعزز من صحة الجهاز الهضمي، فحمض البوتيريك له خصائص مضادة للالتهابات ويدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.



3- يُحسن من عملية الامتصاص

تعمل الدهون الموجودة في السمن على تحسين امتصاص العناصر الغذائية الأخرى، خاصةً الفيتامينات والمعادن، وتناوله مع الأطعمة الأخرى يمكن أن يزيد من القيمة الغذائية لتلك الأطعمة.



4- يحتوي على دهون صحية

يحتوي السمن الطبيعي على نوع من الدهون المشبعة التي تعتبر صحية عند استهلاكها بكميات معتدلة، يمكن لهذه الدهون أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.



5- مصدر للطاقة

السمن هو مصدر مركز للطاقة، ويحتوي على سعرات حرارية عالية، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة إضافية خلال اليوم. يستخدمه الرياضيون وأولئك الذين يتبعون حمية غذائية عالية الدهون للطاقة السريعة والمستدامة.



الكميات المسموح بتناولها من السمن البلدي



رغم فوائد السمن الطبيعي، إلا أنه يحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون مشبعة، لذا يجب تناوله بكميات معتدلة. التوصيات العامة تشمل:

الأشخاص البالغين

من الأفضل أن لا تتجاوز كمية السمن المستهلكة يوميًا ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين (حوالي 10-20 جرامًا)، وذلك كجزء من إجمالي الدهون اليومية المستهلكة.



الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية

يُفضل تقليل استهلاك السمن إلى الحد الأدنى واستبداله بالدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون، بناءً على توصيات الطبيب.



الأطفال

يمكن أن يستفيد الأطفال من السمن الطبيعي كمصدر للطاقة والفيتامينات، ولكن يجب الانتباه إلى الكميات، بحيث لا تتجاوز ملعقة صغيرة يوميًا.