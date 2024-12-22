5 نصائح سحرية للوقاية من التعرض للبرد

الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد نتيجة انخفاض درجات الحرارة والتغيرات المناخية؛ لذا، فإن الوقاية تُعد الحل الأمثل للحفاظ على الصحة خلال هذا الموسم.

اضافة اعلان



وفي هذا الصدد، يقدم الدكتور رضا إبراهيم، استشاري أمراض الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، 5 نصائح فعّالة لتجنب الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الشتاء.



1. ارتداء الملابس المناسبة

يشدد الدكتور رضا إبراهيم على أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة التي تناسب انخفاض درجات الحرارة، ويُفضل أن تكون الطبقات الداخلية مصنوعة من القطن لتجنب تهيج الجلد، مع ارتداء وشاح أو غطاء للرأس لحماية المناطق الأكثر عرضة للبرودة، مثل الأذنين والرقبة.



2. الحفاظ على التدفئة داخل المنزل

ويؤكد استشاري أمراض الصدر، على أهمية التهوية الجيدة أثناء النهار لتجديد الهواء وتقليل احتمالات تكاثر الجراثيم والفيروسات داخل المنازل، حيث يُعتبر توفير التدفئة داخل المنزل أمرًا ضروريًا، سواء باستخدام أجهزة التدفئة أو الاعتماد على وسائل طبيعية مثل إغلاق النوافذ جيدًا لمنع تسرب الهواء البارد.



3. تعزيز المناعة بتناول الغذاء الصحي

ويُشير إبراهيم، إلى أهمية تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن لدعم الجهاز المناعي. ينصح بتناول كميات كافية من الخضروات والفواكه التي تحتوي على فيتامين "سي"، مثل البرتقال والليمون، لما لها من دور كبير في الوقاية من نزلات البرد، ويُفضل تناول المشروبات الدافئة مثل الزنجبيل بالعسل أو اليانسون، لما لها من تأثير مهدئ ومفيد للصحة.



4. الحرص على النظافة الشخصية

ووفقًا لاستشاري أمراض الصدر والحساسية، فإن النظافة الشخصية تُعد أحد أهم أسلحة الوقاية من نزلات البرد، غسل اليدين بانتظام باستخدام الماء والصابون يُقلل من احتمالية انتقال العدوى، ويُفضل تجنب ملامسة العين أو الأنف قبل غسل اليدين، حيث تُعتبر هذه المناطق ممرًا رئيسيًا لدخول الفيروسات إلى الجسم.



5. ممارسة الرياضة والابتعاد عن الإجهاد

ولا تقتصر الوقاية من نزلات البرد على التغذية والنظافة فقط، بل يوضح الدكتور رضا أن ممارسة الرياضة تُحسن الدورة الدموية وتُقوي المناعة، مما يُساعد الجسم على مقاومة الأمراض، مشددًا على تجنب الإجهاد البدني والنفسي الذي قد يضعف مناعة الجسم ويزيد من فرص الإصابة بالبرد.



ويُحذر إبراهيم من الاعتماد على المضادات الحيوية دون استشارة طبيب عند ظهور أعراض البرد. فهذه الأدوية لا تُجدي نفعًا ضد الفيروسات، بل قد تؤدي إلى آثار جانبية ضارة.