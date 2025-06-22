5 نصائح لتجنّب التعب والإرهاق الحراري في المصيف

الوكيل الإخباري- في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح التعرّض للإرهاق الحراري وضربات الشمس أمرًا شائعًا، خاصة أثناء قضاء الإجازة على الشواطئ. ولتفادي المخاطر، قدّم موقع onlymyhealth خمس نصائح فعالة للحفاظ على النشاط والصحة في الأجواء الحارّة:

اضافة اعلان



حافظ على رطوبة جسمك

الجفاف يُضعف قدرة الجسم على التبريد، ويزيد من خطر ضربة الشمس. شرب الماء بانتظام والمشروبات الغنية بالأملاح يساهم في تعويض السوائل، بينما يُنصح بتجنّب الكحول لأنه يُفاقم الجفاف.



تجنّب التعرّض المباشر للشمس

الجلوس في الظل أو استخدام واقي الشمس يُقلل من ارتفاع حرارة الجسم ويحمي البشرة من التلف، مما يُخفف من شعور الإرهاق.



أضف فيتامينات B لنظامك الغذائي

تلعب فيتامينات B دورًا مهمًا في إنتاج الطاقة. ويمكن الحصول عليها من الخضراوات الورقية، البيض، الأفوكادو، والمكسرات.



تناول وجبات خفيفة وصحية

الوجبات الصغيرة والغنية بالسوائل، كالفواكه والخضراوات والمكسرات، تساهم في استعادة الطاقة وتعويض المعادن المفقودة بسبب التعرق.



راقب صحتك باستمرار

في حال الشعور بدوخة أو تعب مفاجئ، يُنصح بالانتقال إلى مكان بارد وشرب الماء فورًا. وضع مكعب ثلج على المعصمين يُساعد في التبريد السريع بفضل قرب الأوعية الدموية من السطح.