5 نصائح مهمة لمرضى السكري أثناء السفر

الوكيل الإخباري- يحتاج مرضى السكري إلى عناية خاصة خلال السفر، لتجنّب أي مضاعفات والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم. وفيما يلي أبرز النصائح التي ينصح بها الخبراء وفقًا لموقع WebMD:

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1. الاستعداد المسبق

ابدأ التحضير للسفر قبل أسبوعين إلى أربعة، بمراجعة الطبيب لضبط جرعات الأنسولين ومراجعة الأدوية تحسبًا لأي طارئ.

2. العناية بالقدمين

القدم من أكثر الأعضاء تأثرًا بالسكري، لذا احرص على ارتداء أحذية مريحة، ومراقبة أي جروح أو تقرحات.

3. الحركة المنتظمة

تجنب الجلوس لفترات طويلة، واحرص على التحرك كل ساعة أو ساعتين، خاصة في الطائرات أو الرحلات الطويلة، لتحسين الدورة الدموية وتنظيم السكر.

4. مراقبة السكر باستمرار

احمل جهاز قياس السكر معك وراقب مستوياته بانتظام، خاصة عند تغيير المناطق الزمنية أو النظام الغذائي.

5. انتقاء الطعام بحذر

اختر وجبات صحية وتجنب تجربة أطعمة غير معروفة المكونات، لتفادي الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر.