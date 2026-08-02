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6 أطعمة تساعد على تحسين الهضم وتعزيز صحة الأمعاء.. ما هي؟

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 11:57 م
الوكيل الإخباري-   أكد خبراء تغذية أن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لا يتطلب اتباع نظام غذائي معقد، إذ يمكن لبعض الأطعمة اليومية أن تسهم في تعزيز توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين عملية الهضم.اضافة اعلان


وأوضح الخبراء، وفقًا لموقع Verywell Health، أن صحة الميكروبيوم المعوي، وهو مجموعة الكائنات الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي، ترتبط بتناول أطعمة غنية بالألياف والبروبيوتيك والمركبات النباتية المفيدة.

ويُعد الزبادي اليوناني والكفير من أبرز مصادر البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد في الحفاظ على توازن الميكروبيوم ودعم صحة الجهاز الهضمي.

كما يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، أبرزها "بيتا جلوكان"، التي تغذي البكتيريا المفيدة، فيما تتميز بذور الشيا بغناها بالألياف والدهون الصحية والبوليفينولات، ويمكن إضافتها إلى الزبادي أو العصائر.

ويُسهم التوت بمختلف أنواعه في دعم صحة الأمعاء بفضل احتوائه على الألياف والبوليفينولات التي تساعد في الحفاظ على تنوع البكتيريا النافعة.

وينصح الخبراء أيضًا بالإكثار من تناول الخضراوات، خاصة البروكلي والكرنب والملفوف والقرنبيط، لاحتوائها على الألياف والمركبات النباتية الضرورية لصحة الجهاز الهضمي.

كما تُعد الفاصوليا والعدس من أفضل مصادر الألياف والنشا المقاوم، اللذين يغذيان البكتيريا المفيدة ويساعدان على إنتاج أحماض دهنية تدعم صحة القولون وتحسن وظائف الجهاز الهضمي.
 
 


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