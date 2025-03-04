6 أطعمة يجب تجنبها في الإفطار والسحور للحفاظ على صحتك خلال رمضان

الوكيل الإخباري- في شهر رمضان المبارك، يسعى المسلمون للاستفادة القصوى من ساعات الصيام من خلال الحفاظ على صحتهم وضمان راحة أجسادهم خلال فترة الصيام. إلا أن بعض الأطعمة، رغم طيبتها وشعبيتها في المائدة الرمضانية، قد تؤثر سلباً على الصحة إذا تم تناولها في الإفطار أو السحور.

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من المهم أن نكون حذرين في اختياراتنا الغذائية، لأن بعض الأطعمة قد تسبب لنا العطش الزائد أو عسر الهضم، مما يؤثر على قدرتنا على الصيام بشكل مريح. في هذا المقال، سنتعرف على ستة أطعمة يجب تجنبها خلال الإفطار والسحور للحفاظ على صحة جيدة وتجنب الشعور بالتعب أو الانزعاج طوال اليوم.

إليك 6 أكلات شعبية يجب تجنبها في الإفطار والسحور:

- المأكولات المقلية: الأطعمة المقلية مثل البطاطا المقلية، السمبوسك، والفقاص يمكن أن تكون ثقيلة على المعدة وتسبب شعوراً بالعسر الهضمي بعد الإفطار. علاوة على ذلك، تحتوي على نسب عالية من الدهون التي قد تؤدي إلى زيادة العطش في اليوم التالي.



- الأطعمة الحارة: الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار والمقبلات المتبلة بشكل قوي يمكن أن تسبب تهيج المعدة والجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الشعور بالحرقة وعسر الهضم بعد الصيام.



- الحلويات الدسمة: مثل الكنافة والبقلاوة، رغم أنها لذيذة، فهي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون. قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم ومن ثم الهبوط بعد فترة قصيرة، مما يجعل الشخص يشعر بالإرهاق.



- الأطعمة المالحة: مثل المخللات، الجبن المالح، والأطعمة الغنية بالملح. تناول كميات كبيرة من هذه الأطعمة يمكن أن يزيد من العطش ويؤدي إلى الجفاف في اليوم التالي من الصيام.



- المشروبات الغازية: المشروبات الغازية مثل الكولا أو المشروبات السكرية قد تسبب الانتفاخ وتهيج المعدة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم ومن ثم الهبوط بعد فترة قصيرة.



- الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة: مثل الخبز الأبيض، المعجنات، والأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة. هذه الأطعمة تؤدي إلى زيادة سريعة في مستوى السكر في الدم، ثم انخفاضه بسرعة بعد ذلك، مما يسبب الجوع والعطش.