"6 بيضات بـ6 طرق" ترند جديد يجتاح تيك توك.. ما رأي خبراء التغذية؟

الوكيل الإخباري- في ظل تصاعد الوعي بالتغذية الصحية وزيادة الإقبال على مصادر البروتين، اجتاح ترند جديد منصة تيك توك تحت عنوان "6 بيضات بـ6 طرق"، ليُصبح حديث جيل "زد" ومحبي الوجبات الخفيفة الصحية.

اضافة اعلان



ويقوم الترند على تجربة تناول البيض المسلوق مع إضافات مبتكرة وغير مألوفة، بهدف تحويل البيض إلى وجبة عالية البروتين، منخفضة الكربوهيدرات، وسهلة التحضير. ورغم الطابع الطريف للتحدي، يرى خبراء تغذية أنه يحمل جانبًا إيجابيًا إذا تم تناوله بعقلانية.



من بين أشهر التركيبات في الترند:

MEGG: بيض مع مايونيز على طريقة سلطة البيض.

PEGG: بيضة مع شريحة مخلل لمذاق مالح ومقرمش.

BEGG: بيض مع جبنة كريمية وتوابل "كل شيء على الخبز".

PB&JEGG: بيض مع زبدة الفول السوداني والمربى.

TEGG: بيض مع صوص تزاتزيكي اليوناني.

BREGG: بيض مع لحم مفروم، كاتشب وخردل.

كما ظهرت نسخ إضافية مثل:

SPEGG: بيض مع مايونيز حار

SEGG: بيض مع صوص الصويا

YEGG: بيض مع الزبادي

ما رأي خبراء التغذية؟

أخصائية التغذية ليزا موسكوفيتز قالت لموقع Real Simple إن الترند قد يكون وسيلة ممتعة ومغذية لزيادة استهلاك البروتين، نظرًا لكون البيض غنيًا بالبروتين عالي الجودة، الحديد، فيتامينات B، والكولين.



لكنها حذّرت من بعض الجوانب، مثل تكلفة البيض المرتفعة، واقترحت استخدام 3 بيضات مقطعة إلى 6 أنصاف كبديل اقتصادي. كما نبهت إلى ضرورة الانتباه لكمية الصفار خصوصًا لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول.



وفي حال لم يناسب هذا الترند أذواق البعض، أشارت موسكوفيتز إلى بدائل صحية مثل: الشوفان المنقوع، التوست بالأفوكادو، السموذي، أو الزبادي بالفواكه.