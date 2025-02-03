6 عادات صحية يومية لخفض الكوليسترول بشكل طبيعي

الوكيل الإخباري- يُطلق على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم اسم "القاتل الصامت" بسبب تراكمه في الجسم دون ظهور أعراض واضحة، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية مع مرور الوقت. ورغم أن الأدوية قد تساهم في معالجة هذه المشكلة، فإن التغييرات اليومية البسيطة يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي وتحسين صحة القلب.

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وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يسبب ارتفاع الكوليسترول نحو 2.6 مليون حالة وفاة سنويًا، مما يبرز أهمية الاهتمام بمستويات الكوليسترول في الجسم. إليك 6 عادات صحية يومية يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول:



- استبدل قهوتك الصباحية بمشروب الكركديه

يعتبر الكركديه غنيًا بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل الكوليسترول السيئ وتعزيز الكوليسترول الجيد. كما يساعد في خفض ضغط الدم ويحافظ على الترطيب.

- تناول حفنة من المكسرات والبذور المنقوعة

المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الشيا توفر دهونًا صحية، والنقع طوال الليل يحسن امتصاص العناصر الغذائية ويقلل الانتفاخ.

- امشِ لمدة 3 دقائق بعد تناول الوجبة

أظهرت الدراسات أن المشي لمدة ثلاث دقائق بعد الطعام يساعد في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

- امضغ طعامك 30 مرة قبل بلعه

يساعد المضغ الجيد للطعام في تحسين الهضم وتكسير الدهون بشكل أفضل، مما يقلل من تراكم الكوليسترول في الجسم.

- أضف طعامًا مخمرًا إلى نظامك الغذائي

الأطعمة المخمرة مثل اللبن الرائب والمخللات تحتوي على البروبيوتيك الذي يعزز صحة الأمعاء ويساعد في التخلص من الكوليسترول الزائد.

- تنفس بعمق لمدة 5 دقائق كل صباح

التوتر من العوامل الرئيسية التي ترفع نسبة الكوليسترول في الدم. يمكن للتنفس العميق أو ممارسة اليقظة لمدة خمس دقائق يوميًا أن يساعد في تقليل التوتر وبالتالي التحكم في مستويات الكوليسترول.