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6 علامات تنذرك بضرورة التوقف عن شرب الشاي

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 17-10-2024 02:42 م

الوكيل الإخباري-   الشاي من المشروبات التي يعتاد على تناولها الكثير من الأشخاص، فهو أشهر مشروب مصري، سهل وسريع التحضير، ويصل الأمر ببعض الأشخاص لتناوله 6 و 7 أكواب في اليوم الواحد، ما يؤدي إلى صحية بالغة خطورة.

علامات تظهر على الجسم للتوقف عن شرب الشاي

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في هذا الصدد، قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن شرب الشاي يصل عند بعض الأشخاص لحد الإدمان، لأنه يحتوي على الكافيين.

وأضاف، أن الشخص عليه التوقف عن شرب الشاي، بمجرد ظهور علامات على جسمه تنذره بذلك، وهي:

1- اضطرابات معدل ضربات القلب.

2- حرقان في فم المعدة.

3- التهاب جدار المعدة.

4- ارتجاع المريء.

5- الأنيميا.

6- الإدرار في البول.

 
gnews

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