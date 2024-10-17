6 علامات تنذرك بضرورة التوقف عن شرب الشاي

علامات تظهر على الجسم للتوقف عن شرب الشاي
في هذا الصدد، قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن شرب الشاي يصل عند بعض الأشخاص لحد الإدمان، لأنه يحتوي على الكافيين.
وأضاف، أن الشخص عليه التوقف عن شرب الشاي، بمجرد ظهور علامات على جسمه تنذره بذلك، وهي:
1- اضطرابات معدل ضربات القلب.
2- حرقان في فم المعدة.
3- التهاب جدار المعدة.
4- ارتجاع المريء.
5- الأنيميا.
6- الإدرار في البول.
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن سبب خطورة القهوة سريعة التحضير
-
تعاني من الأرق؟.. 5 عادات بسيطة تخلصك منه
-
أطعمة لا يجب تناولها على الريق.. احذر منها
-
لن تتخلص منه مجددا.. 5 فوائد مذهلة لمصل اللبن
-
أماكن حدوث صداع الضغط المرتفع في الرأس
-
بعد تداولها على مواقع التواصل في مصر..كشف حقيقة طماطم الثعبان
-
6 فوائد صحية لشرب الحليب على الريق
-
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطماطم يوميًا؟