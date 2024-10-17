6 علامات تنذرك بضرورة التوقف عن شرب الشاي

الوكيل الإخباري- الشاي من المشروبات التي يعتاد على تناولها الكثير من الأشخاص، فهو أشهر مشروب مصري، سهل وسريع التحضير، ويصل الأمر ببعض الأشخاص لتناوله 6 و 7 أكواب في اليوم الواحد، ما يؤدي إلى صحية بالغة خطورة.



علامات تظهر على الجسم للتوقف عن شرب الشاي

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