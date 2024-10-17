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6 فوائد صحية لشرب الحليب على الريق

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 17-10-2024 08:07 ص

الوكيل الإخباري-   يعتبر الحليب أحد أفضل المشروبات التي يمكن تناولها على الريق، لاحتوائه على عناصر غذائية متنوعة، تقدم للجسم مجموعة مذهلة من الفوائد، بشرط عدم الإفراط فيه أو المعاناة من مشكلة تمنع من احتساء اللبن.

فوائد شرب الحليب على الريق

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1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

2- مصدر للطاقة

3- تقوية العضلات

4- تقوية العظام والأسنان

5- تحسين المزاج
لشرب الحليب على الريق تأثيرات إيجابية على الصحة النفسية، حيث يساعد على تحسين المزاج، لاحتوائه على التريبتوفان، وهو حمض أميني يحفز المخ على إنتاج هرمون السيروتونين، الذي يساهم في الشعور بالسعادة وتخفيف التوتر.

6- ضبط سكر الدم

فئات ممنوعة من شرب الحليب على الريق
رغم فوائد الحليب، يحظر على الإنسان تناوله على الريق في الحالات التالية:

- المعاناة من عدم تحمل اللاكتوز.

- المعاناة من حساسية الحليب.

- المعاناة من القولون العصبي.

- المعاناة من ارتجاع المريء.

- تناول بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية من نوع التتراسيكلين، لأن الكالسيوم قد يتفاعل معها.

 
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