6 مخاطر صحية خطيرة تنتج عن تناول الأطعمة المقلية

الوكيل الإخباري- رغم أن القلي العميق هو أسلوب طهي يتطلب غمر الطعام بالكامل في زيت ساخن، إلا أن الإفراط في تناول الأطعمة المقلية قد يعرض الصحة لعدد من المخاطر الصحية على المدى الطويل.

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وفقًا لموقع "onlymyhealth"، فإن الأطعمة المقلية، خصوصًا تلك المحضرة باستخدام زيوت غير صحية تحتوي على دهون متحولة أو مشبعة، تسهم في رفع مستويات الكوليسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. هذا التأثير ناتج عن تراكم الدهون في الشرايين وتضييق الأوعية الدموية، مما يزيد من احتمالية حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



السمنة وزيادة الوزن

تحتوي الأطعمة المقلية على سعرات حرارية عالية ودهون غير صحية، مما يسهم في زيادة الوزن والسمنة. هذه الأطعمة توفر قيمة غذائية قليلة مقارنة بالسعرات الحرارية التي تحتوي عليها، ما يؤدي إلى اختلال توازن الطاقة داخل الجسم. وزيادة الوزن يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.



الإصابة بمرض السكري من النوع 2

تسبب الدهون غير الصحية في الأطعمة المقلية مقاومة الأنسولين، مما يجعل خلايا الجسم أقل استجابة للهرمون، وبالتالي تزداد مستويات السكر في الدم مما يعزز تطور مرض السكري على المدى الطويل.



مشاكل الجهاز الهضمي

الأطعمة المقلية قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ، الغاز، والإمساك. كما يمكن أن تزيد هذه الأطعمة من حدة أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي وتساهم في تطور مشكلات أخرى مثل قرحة المعدة.



زيادة خطر الإصابة بالسرطان

الطهي في درجات حرارة عالية قد يتسبب في تكوين مركبات ضارة مثل الأكريلاميد والأمينات الحلقية غير المتجانسة، التي تعتبر مواد مسرطنة معروفة. وقد ارتبط تناول الأطعمة المقلية بتزايد خطر الإصابة بأنواع عدة من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم، البنكرياس، وسرطان الثدي.



تسريع عملية الشيخوخة

النظام الغذائي الغني بالأطعمة المقلية يساهم في زيادة الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الجسم، مما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وظهور أعراض مرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر والتهاب المفاصل. كما تؤثر الأطعمة المقلية سلبًا على البشرة، حيث تساهم في ظهور حب الشباب والتجاعيد المبكرة.

لتجنب هذه المخاطر الصحية، يُنصح بتقليل تناول الأطعمة المقلية واستبدالها بخيارات طعام صحية أكثر توازنًا وفائدة للجسم.