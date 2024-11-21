6 مشروبات تقلل الانتفاخ بعد تناول البقوليات

مشروبات تقلل الانتفاخ بعد تناول البقوليات
1- عصير البرتقال
يعتبر عصير البرتقال مصدرًا جيدًا للألياف والماء، مما يمكن أن يساعد في منع احتباس الماء وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، بالإضافة إلى أنه غني بفيتامين C، مما قد يزيد من صحة بكتيريا الأمعاء.
2- عصير الموز
يعد عصير الموز أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف ويحتوي على البوتاسيوم، الذي يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الصوديوم ومنع احتباس الماء.
أشارت دراسة صغيرة أجريت عام 2011، أيضًا إلى أن الموز قد يرتبط بانتفاخ أقل، حيث وجدت أن الإناث اللاتي تناولن الموز مرتين في اليوم كان لديهن انتفاخ أقل من أولئك اللاتي لم يفعلن ذلك.
وأشار الباحثون إلى أن النتائج تشير إلى أن تناول الموز يوميا قد يعزز نمو سلالة مفيدة من بكتيريا الأمعاء.
3- عصير الأناناس
بالإضافة إلى احتوائه على 1.4 جرام من الألياف لكل وجبة، يحتوي الأناناس على إنزيمات تسمى بروميلين، وغالبًا ما يستخدم هذا الإنزيم في الطب التقليدي لعلاج شكاوى الجهاز الهضمي، على الرغم من قلة الأبحاث التي أجريت حول فعاليته.
4- عصير البابايا
تشير دراسة أجريت عام 2013، إلى أن البابايا تستخدم أحيانًا كعلاج منزلي لشكاوى الجهاز الهضمي، حيث قارنت الدراسة التي استمرت 40 يومًا آثار تناول مكملات البابايا مع تأثيرات تناول الدواء الوهمي، وأظهرت أن المشاركين الذين تناولوا البابايا كان لديهم إمساك وانتفاخ أقل.
5- شاي الزنجبيل
يعتبر الزنجبيل علاجا منزليا شائعا للانتفاخ والإمساك والغثيان وغيرها من شكاوى الجهاز الهضمي، وعلى الرغم من ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتقديم دليل على فعاليته، إلا أنه ليس له أي آثار جانبية معروفة.
6- شاي النعناع
شاي النعناع هو علاج منزلي لمشاكل الجهاز الهضمي، حيث إنه قد يقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي.
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