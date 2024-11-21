6 مشروبات تقلل الانتفاخ بعد تناول البقوليات

الوكيل الإخباري- يشعر الكثير من الأشخاص بالانتفاخ، خاصة بعد تناول البقوليات، لذلك يسعى بعضهم إلى تجربة مشروبات معينة تساعد في التخلص منه.



مشروبات تقلل الانتفاخ بعد تناول البقوليات

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