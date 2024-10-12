6 مشكلات صحية تسبب آلام أسفل الظهر عند الجلوس

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من آلام في الظهر قد تزداد عند الجلوس أو الانحناء، وقد يشير ذلك إلى الإصابة بمشكلة صحية كامنة تستوجب التشخيص السليم والعلاج المناسب، لتقليل حدة الأعراض. اضافة اعلان





أسباب آلام الظهر عند الجلوس أو الانحناء

عرق النسا

عرق النسا هو التهاب في العصب الوركي يتسبب في الشعور بألم يمتد أسفل قاعدة العمود الفقري إلى الجزء الخلفي من الساقين، ويحدث نتيجة عدة مشكلات صحية أخرى مختلفة، مثل التهابات المفاصل، أو الانزلاق الغضروفي، أو إصابات الظهر.



يسبب عرق النسا عددًا من الأعراض المزعجة، مثل آلام أسفل الظهر والتي قد تزداد عند الجلوس.



الانزلاق الغضروفي

يعد الألم في أسفل الظهر أحد الأعراض الأولى التي قد تشير إلى الإصابة بالانزلاق الغضروفي، حيث يتسبب الضغط على القرص في دفعه خارج مكانه الطبيعي، ويضع هذا ضغطًا على الحبل الشوكي والأعصاب في المنطقة، مما يسبب الألم وحتى الخدر.



عادة ما يصاب كبار السن بالانزلاق الغضروفي كنتيجة طبيعية للتقدم في العمر، ويمكن أن يحدث أيضًا نتيجة للسقوط أو رفع شيء بطريقة خاطئة أو إصابة بسبب الحركة المتكررة.



إجهاد العضلات

يصاب بعض الأشخاص بالإجهاد العضلي نتيجة القيام بالأعمال البدنية الشاقة أو الإفراط في ممارسة الرياضة، وقد يعاني المصاب بالإجهاد العضلي من الكثير من الأعراض، والأكثر شيوعًا آلام أسفل الظهر، والتي قد يزداد الشعور بها عند الجلوس أو الانحناء.



مرض القرص التنكسي

عندما تتلف الأقراص بين العظام في العمود الفقري السفلي، يطلق عليها مرض القرص التنكسي أو القطني، وتتدهور الأقراص عند كبار السن، ويمكن أن تتسبب الإصابات في التعرض للإصابة لمرض القرص التنكسي.



وتعد تلك الإصابة مزمنة وتسبب الألم أسفل الظهر والالتهاب، وقد يزداد الألم عند الجلوس، ويحتاج المريض لاتباع نمط حياة محدد للتعامل مع الألم وتخفيف الأعراض.



تضيق العمود الفقري

كل عظمة في العمود الفقري بها ثقب في المنتصف يشكل أنبوبًا يمر من خلاله الحبل الشوكي، ويربط هذا الأنبوب الأعصاب في جميع أنحاء جسمك بالدماغ



عندما لا يكون هذا الأنبوب واسعًا بما يكفي، يتم ضغط الحبل ويمكن أن يسبب الألم أو الضعف أو الخدر، وهذا ما يسمى بتضيق العمود الفقري.



يمكن أن يكون تضيق العمود الفقري نتيجة لإصابة أو التهاب المفاصل أو ورم أو عدوى، و يولد بعض الأشخاص بقناة شوكية ضيقة.



قلة اللياقة البدنية

تشمل العضلات الأساسية تلك الموجودة على الجانبين في الظهر والركب والبطن والأرداف، وإذا كانت هذه العضلات ضعيفة، فقد لا تدعم العمود الفقري بشكل جيد بما فيه الكفاية، مما يؤدي إلى الألم.



يمكن أن تساعد تمارين التمدد والتمارين الهوائية كثيرًا في تقوية العضلات الأساسية، ويجب أن يقلل هذا من عدم الراحة عن طريق تقليل درجة الضغط على الظهر.



نصائح لتقليل آلام أسفل الظهر عند الجلوس



- عمل كمادات دافئة على موضع الألم.



- تناول مسكنات الألم ومضادات الالتهاب التي لا تستلزم وصفة طبية.



- تجنب الإجهاد العضلي، والحصول على الراحة.



- تغيير وضع الجسم كل فترة، وعدم البقاء على وضع ثابت لفترة طويلة.



- العلاج الطبيعي قد يساعد على تخفيف الألم، ولكن يجب أن يتم بعد الفحص.

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