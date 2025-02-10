6 مكملات غذائية تحميك من الشيخوخة

الوكيل الإخباري- تعد الشيخوخة عملية طبيعية لا مفر منها، لكن يمكن تقليل فرص الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر من خلال اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة متوازن. وتعد الفيتامينات والمعادن ضرورية للحفاظ على صحتنا وتأخير بعض عمليات الشيخوخة المبكرة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

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وفيما يلي 6 فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم للوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة:



الكرياتين

يُنتج الجسم الكرياتين بشكل طبيعي، وهو حمض أميني يساعد في تعزيز النشاط الخلوي وإنتاج الطاقة. يتواجد الكرياتين في بعض الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والمحار، ويساعد في زيادة كتلة العضلات وتحسين الأداء العقلي، مما يقلل من مخاطر السقوط وفقدان العظام لدى كبار السن.



المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن أساسي يلعب دورًا في أكثر من 300 عملية كيميائية في الجسم، مثل إنتاج الطاقة وإصلاح الحمض النووي. الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم تشمل الخضروات الورقية، الفاصوليا، المكسرات، والبروكلي. نقص المغنيسيوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.



الكركمين في الكركم

الكركمين، المكون النشط في الكركم، يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ويعزز دفاعات الخلايا. تشير الدراسات إلى أنه يساعد في إبطاء الشيخوخة الخلوية ويقلل من أعراض الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.



أحماض أوميجا 3 الدهنية

تساهم أحماض أوميجا 3 في تحسين صحة القلب والدماغ وتقليل الالتهابات. يمكن العثور عليها في الأسماك الدهنية مثل السلمون، بالإضافة إلى المكملات الغذائية. تشير الدراسات إلى أن أحماض أوميجا 3 تساعد في تقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالعمر.



النيكوتيناميد والنياسين (فيتامين ب3)

فيتامين ب3 (النياسين) مهم لتحويل الغذاء إلى طاقة ويساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، مما يقي من تلف الحمض النووي. يمكن الحصول عليه من مصادر غذائية مثل اللحوم والدواجن والأسماك.



فيتامين د

فيتامين د يعزز صحة العظام ويقوي المناعة، وهو ضروري للوقاية من أمراض القلب وهشاشة العظام وبعض أنواع السرطان. يمكن الحصول على فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس وبعض الأطعمة مثل صفار البيض.



من خلال الحفاظ على مستويات جيدة من هذه الفيتامينات والمعادن، يمكن تقليل تأثيرات الشيخوخة والحفاظ على صحتك مع التقدم في العمر.