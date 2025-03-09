6 وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور تعزز طاقتك طوال رمضان

الوكيل الإخباري- يعتبر الحفاظ على الطاقة والنشاط خلال نهار رمضان من الأمور المهمة بالنسبة لأولئك الذين ترتبط أعمالهم بالفترات الصباحية. وقد يكون من الصعب الحفاظ على النشاط طوال اليوم، ولكن يمكن تعزيز مستويات الطاقة والتركيز من خلال تناول الوجبات الخفيفة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية خلال الليل.

اضافة اعلان



وفيما يلي 6 خيارات لوجبات خفيفة صحية تدعم النشاط والصحة وفقًا لـ "TheHealthSite":

المكسرات والبذور

اللوز، الكاجو، بذور اليقطين، وبذور الشيا توفر دفعة من الدهون الصحية والبروتين والألياف التي تساهم في تعزيز الطاقة.



الفواكه الطازجة

التفاح، الموز، والتوت تعتبر غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم إنتاج الطاقة.



الزبادي والعسل

يعتبر الجمع بين الزبادي اليوناني والعسل مصدرًا طبيعيًا للبروتين والكالسيوم والكربوهيدرات، مما يوفر طاقة مستدامة.



لادوس الطاقة

لادوس الطاقة المصنوعة من الشوفان والمكسرات والفواكه المجففة توفر وجبة خفيفة صحية لمكافحة الكسل في منتصف النهار.



البيض المسلوق

البيض المسلوق غني بالبروتين والفيتامينات ويعد خيارًا مثاليًا لدعم مستويات الطاقة والشعور بالشبع.



مزيج من المكسرات

مزيج من المكسرات والبذور والفواكه المجففة يوفر وجبة خفيفة صحية مليئة بالألياف والبروتين والدهون الصحية.

الحلويات

ويُنصح بتقليل تناول الحلويات نظرًا لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكريات ونسبة عالية من الدهون المشبعة، وهو ما يسبب مشكلات صحية جسيمة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السكري وضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الشرايين والكوليسترول، لذلك يجب التخفيف منها بقدر الإمكان والإعتماد على الأصناف التي لا تؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية.