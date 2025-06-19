7 أسباب ستجعلك تتناول البازلاء الخضراء يومياً

أهم فوائد البازلاء:
1. غنية بالبروتين النباتي:
تعتبر البازلاء مصدرًا جيدًا للبروتين، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للنباتيين ولمحبي الغذاء الصحي.
2. تعزز صحة الجهاز الهضمي:
تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين الهضم، ومنع الإمساك، وتنظيف القولون.
3. تدعم صحة القلب:
البازلاء تحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات وفيتامين C، بالإضافة إلى الألياف التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب.
4. تنظم مستويات السكر في الدم:
بفضل الألياف والبروتين، تساعد البازلاء في إبطاء امتصاص السكر، ما يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، وخصوصًا لدى مرضى السكري.
5. تقوي المناعة:
تحتوي البازلاء على فيتامين C، الزنك، ومركبات مضادة للأكسدة، ما يعزز مناعة الجسم ضد الأمراض.
6. مفيدة للعيون:
تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان مضادان للأكسدة يساعدان في حماية العين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر.
7. تدعم صحة العظام:
البازلاء غنية بفيتامين K والكالسيوم، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها.
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