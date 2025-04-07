7 إبريل: يوم الصحة العالمي – تعزيز الوعي وتحقيق الصحة للجميع

موضوع يوم الصحة العالمي لعام 2025 يدور حول أهمية الصحة النفسية، حيث تسعى المنظمة لتسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بالصحة العقلية والنفسية، بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال في العالم المعاصر.
في هذا اليوم، تُنظم العديد من الفعاليات والأنشطة في جميع أنحاء العالم، سواء كانت حملات توعية، ندوات طبية، أو نشر معلومات صحية عبر وسائل الإعلام، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات بأهمية الصحة العامة، وكيفية الوقاية من الأمراض، وتحسين نوعية الحياة.
الهدف الرئيسي من يوم الصحة العالمي هو تحفيز الحكومات والمنظمات والأفراد على اتخاذ خطوات فعّالة لضمان حصول الجميع على رعاية صحية متكاملة، والتمتع بصحة جيدة في جميع مراحل الحياة.
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