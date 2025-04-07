7 إبريل: يوم الصحة العالمي – تعزيز الوعي وتحقيق الصحة للجميع

الوكيل الإخباري- حتفل العالم في 7 أبريل من كل عام بـ "يوم الصحة العالمي"، الذي يُعدّ مناسبة هامة للتوعية بالقضايا الصحية العالمية، وتعزيز الوعي حول صحة الإنسان وأهمية الوقاية من الأمراض. يُنظم هذا اليوم من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، التي تختار موضوعًا خاصًا كل عام للتركيز على قضايا صحية محددة تحتاج إلى الاهتمام الدولي.

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موضوع يوم الصحة العالمي لعام 2025 يدور حول أهمية الصحة النفسية، حيث تسعى المنظمة لتسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بالصحة العقلية والنفسية، بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال في العالم المعاصر.



في هذا اليوم، تُنظم العديد من الفعاليات والأنشطة في جميع أنحاء العالم، سواء كانت حملات توعية، ندوات طبية، أو نشر معلومات صحية عبر وسائل الإعلام، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات بأهمية الصحة العامة، وكيفية الوقاية من الأمراض، وتحسين نوعية الحياة.