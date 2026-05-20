7 طرق لزيادة البروتين في نظامك الغذائي بسهولة

09:37 ص

الوكيل الإخباري- يُعدّ البروتين من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يومياً، إذ يساهم في بناء العضلات ودعم تعافيها، إلى جانب دوره في تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول والمساعدة في تنظيم الشهية.





ورغم اعتقاد البعض أن زيادة البروتين تتطلب نظاماً غذائياً معقداً، إلا أن الأمر يمكن تحقيقه بخطوات بسيطة وسهلة ضمن الوجبات اليومية.



ابدأ يومك بفطور غني بالبروتين

يُنصح باختيار وجبة فطور تحتوي على مصادر بروتين مثل البيض أو الدجاج أو الزبادي، مع إضافة الخضروات أو المكسرات لرفع القيمة الغذائية والشعور بالشبع لفترة أطول.



التحضير المسبق للوجبات

يساعد تجهيز الوجبات مسبقاً على توفير الوقت وتسهيل الالتزام بنظام غذائي متوازن، خاصة خلال الأيام المزدحمة، من خلال تحضير مصادر البروتين واستخدامها لاحقاً في السلطات أو السندويشات أو الوجبات السريعة.



إضافة البروتين إلى المشروبات

يمكن تعزيز كمية البروتين اليومية عبر إضافته إلى العصائر أو بعض المشروبات المخصصة الغنية بالبروتين، كخيار سريع وسهل خلال اليوم.



توزيع البروتين على مدار اليوم

يفضل تناول البروتين بكميات معتدلة موزعة على الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة، بدلاً من استهلاك كمية كبيرة دفعة واحدة، لما لذلك من فائدة أفضل للجسم والعضلات.



تعزيز وجبة العشاء بالبروتين

يمكن أن تكون وجبة العشاء فرصة لتعويض نقص البروتين خلال اليوم، عبر تناول أطعمة مثل السمك أو الدجاج أو البقوليات أو التوفو.



اختيار مصادر غذائية غنية بالبروتين

تحتوي بعض الحبوب مثل الكينوا والأمارانث على نسب بروتين أعلى مقارنة ببعض النشويات التقليدية، ما يجعلها خياراً جيداً لزيادة القيمة الغذائية للوجبات.



إدخال البروتين في الحلويات

يمكن استخدام مسحوق البروتين في بعض الوصفات المنزلية والحلويات والمخبوزات لزيادة محتواها الغذائي بطريقة بسيطة.





