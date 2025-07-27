7 علامات تحذيرية تشير إلى مشاكل في المرارة

الوكيل الإخباري- تُعد المرارة عضوًا صغيرًا يقع أسفل الكبد في الجهة اليمنى من البطن، وتُخزّن العصارة الصفراوية التي تُساعد في هضم الدهون. ورغم صغر حجمها، إلا أن اضطرابات المرارة قد تؤدي إلى أعراض مزعجة ومضاعفات صحية، أبرزها حصوات المرارة والتهاباتها.

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بحسب موقع "WebMD"، إليكم أبرز العلامات التحذيرية لمشاكل المرارة:

ألم مفاجئ في أعلى البطن الأيمن قد يمتد إلى الظهر أو الكتف، ويزداد مع التنفس العميق.

الغثيان والقيء، خاصة بعد تناول وجبات دهنية.

انتفاخ وعسر هضم مستمر.

الحمى أو القشعريرة، ما قد يدل على وجود التهاب.

اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان)، علامة على انسداد في القناة الصفراوية.

تغير لون البول أو البراز (البول داكن والبراز فاتح).

فقدان الشهية أو الشعور الدائم بالامتلاء.



ويُعتبر تكوّن الحصوات السبب الأكثر شيوعًا للمشاكل، وغالبًا ما تكون مكونة من الكوليسترول أو البيليروبين، وقد تؤدي إلى التهاب المرارة إذا أغلقت القنوات الصفراوية.



كما ترتفع احتمالية الإصابة لدى النساء نتيجة تأثير هرمون الإستروجين، وكذلك لدى الحوامل، والمصابين بالسمنة، أو من لديهم تاريخ عائلي مع المرض.



جدير بالذكر أن بعض الحصوات لا تُسبب أعراضًا وتُعرف بـ"الصامتة"، ولكن في حال ظهور الأعراض، قد يُوصى بإجراء جراحي لاستئصال المرارة.