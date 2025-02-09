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7 علامات تحذيرية لنوبة المرارة يجب الانتباه لها

ن
تعبيرية
الأحد، 09-02-2025 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   نوبة المرارة، أو المغص الصفراوي، هي حالة صحية خطيرة تحدث نتيجة انسداد مفاجئ في القنوات الصفراوية بسبب حصوات المرارة أو أسباب أخرى، مما يعيق تدفق الصفراء بشكل طبيعي. هذا الانسداد يؤدي إلى التهابات وألم شديد قد يستمر من دقائق إلى عدة ساعات. قد تتفاوت الأعراض بين الانزعاج البسيط والألم الحاد الذي يتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

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فيما يلي 7 علامات تحذيرية لنوبة المرارة يجب أن تكون على دراية بها، وفقًا لموقع "thehealthsite":
 - ألم حاد في الجزء العلوي من البطن: الألم الشديد في الجزء العلوي من البطن تحت الأضلاع يعد من الأعراض الرئيسية لنوبة المرارة.
- ألم يمتد إلى الظهر والكتف الأيمن: الألم قد يمتد إلى منطقة الظهر أو الكتف الأيمن، ما يشير إلى أن المشكلة قد تكون في المرارة.
- الغثيان والقيء: يصاحبهما أحيانًا حمى وقشعريرة، مما قد يدل على التهاب المرارة ويستدعي زيارة الطبيب.
- عسر الهضم والانتفاخ: الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية مزمنة قد يكونون عرضة لنوبات المرارة، ويجب الانتباه إذا استمر عسر الهضم.
- اصفرار الجلد والعينين: ناتج عن تراكم الصفراء في الدم نتيجة انسداد القناة الصفراوية، مما يسبب اليرقان.
- البراز بلون الطين أو شاحب: يحدث نتيجة انسداد تدفق الصفراء، ما يسبب تغييرًا في لون البراز إلى الرمادي أو الشاحب.
- البول الداكن: تحول البول إلى اللون البني الداكن أو الكهرماني نتيجة زيادة البيليروبين في الدم.


تحدث نوبات المرارة غالبًا بعد تناول وجبات دهنية، ويمكن أن تختفي بعض النوبات تلقائيًا، ولكن في حال استمرار الأعراض مثل الألم المستمر أو البول الداكن، من الضروري طلب الرعاية الطبية الفورية.

 

الكونسلتو 

 
gnews

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