7 فوائد لتناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام

الوكيل الإخباري- الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو هي واحدة من أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي يمكن تناولها. فهي توفر معادن أساسية وتحمي من أمراض القلب.



وبحسب "ستادي فايندز"، الاعتدال في تناول الشوكولاتة عامل مساعد على جني فوائدها الـ 7، وهي:

1- غنية بمغذيات أساسية، مثل: الألياف، والحديد، والمغنيسيوم، والنحاس، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والفوسفور، والزنك، والسيلينيوم.

2- مصدر قوي لمضادات الأكسدة، التي تقلل تلف الخلايا وتبطئ الشيخوخة.

3- ترفع مستوى الكوليسترول الحميد وتحمي الكوليسترول الضار من الأكسدة وإتلاف الشرايين.

4- قد تخفض ضغط الدم، بحسب دراسات وجدت تأثيرات خفيفة على قراءة الضغط، وفوائد في تحسن تدفق الدم.

5- قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بفضل خفض الكوليسترول والضغط وتقليل الأكسدة.

6- تحمي البشرة من الشمس، بفضل مضادات الأكسدة وخاصة الفلافانول.

7- قد تحسن وظائف المخ. فقد أظهرت دراسات أن تناول الكاكاو الغني بالفلافانول يمكن أن يحسن تدفق الدم إلى المخ لدى الشباب. وقد يفسر هذا سبب تأثير التناول اليومي للكاكاو على تحسين الانتباه والتعلم اللفظي والذاكرة.

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