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7 مشكلات في أظافر يدك لا تتجاهلها

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-09-2024 01:44 م

الوكيل الإخباري-   تعد صحة الأظافر من المؤشرات الهامة التي تعكس حالة الجسم الصحية، حيث يمكن أن تكون التغيرات في شكل أو لون أو سمك الأظافر دليلا على وجود مشكلات صحية، ومن خلال مراقبة هذه التغيرات، يمكن للأطباء والمرضى اكتشاف اضطرابات صحية تتراوح بين البسيطة والخطيرة، ومن بين هذه التغيرات، نجد حالات، مثل تنقّر أو تعجّر أو تقعّر الأظافر، وكل منها يرتبط بأسباب صحية محددة.

أبرز مشكلات الأظافر

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تنقّر الأظافر
تنقّر الأظافر يظهر على شكل نتوءات أو انخفاضات دائرية صغيرة على سطح الأظافر، وتعتبر هذه الحالة شائعة بين الأشخاص المصابين بأمراض جلدية، مثل الصدفية والاكزيما، كما قد يرتبط تنقّر الأظافر بمرض الصدفية البقعية، وهو مرض مناعي ذاتي يتسبب في تساقط الشعر.

تعجّر الأظافر 

يحدث تعجّر الأظافر عندما تتضخم أطراف الأصابع وتلتف الأظافر حولها، وهي حالة تتطور على مدى سنوات، ويمكن أن يكون سبب تعجّر الأظافر هو انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، أو بسبب أمراض الرئة، مشكلات القلب، تشمّع الكبد، أو مشاكل مَعدية معوية.

تقعر الأظافر
تقعر الأظافر يحدث عندما تلتف الأظافر لأعلى عند الحواف وتصبح لينة، وغالبًا ما يكون تقعر الأظافر عرضًا لمرض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وقد يرتبط أيضًا بمشكلة في الكبد تُعرف باسم داء ترسب الأصبغة الدموية، حيث يمتص الجسم كميات كبيرة من الحديد.

أظافر تيري
في حالة أظافر تيري، تصبح معظم الأظافر بيضاء باستثناء شريط ضيق في طرفها يكون لونه أحمر أو وردي، وعلى الرغم من أن هذه الحالة قد تكون نتيجة التقدم في العمر، إلا أنها قد تشير أيضًا إلى وجود مشكلات صحية خطيرة، مثل مشكلات الكبد، فشل القلب الاحتقاني، أو السكري.

خطوط بو
تظهر خطوط بو كتجاويف عرضية على الأظافر، وتحدث عندما يتوقف نمو الأظافر بشكل مؤقت بسبب مرض أو إصابة، ويمكن أن تنتج هذه الخطوط عن حالات العدوى، السكري غير المسيطر عليه، أو أمراض الشرايين المحيطية التي تؤدي إلى تقليل تدفق الدم إلى الأطراف.

انفصال الظفر
قد ينفصل الظفر عن قاعدته في حالة تُعرف باسم انفكاك الظفر، ويصبح لونه مختلطًا بالأبيض أو الأصفر أو الأخضر، ويحدث ذلك عادةً نتيجة الإصابة أو العدوى، أو كاستجابة لدواء أو منتج تجميلي، كما أن أمراض الغدة الدرقية والصدفية قد تؤدي إلى هذه الحالة.

متلازمة الأظافر الصفراء
تتميز متلازمة الأظافر الصفراء بزيادة سمك الأظافر وتباطؤ نموها، مما يؤدي إلى تغير لونها إلى الأصفر، وقد ترتبط هذه المتلازمة بأمراض الرئة، مثل التهاب القصبات المزمن، وكذلك تورم الأطراف الناتج عن الوذمة الليفية.

 
gnews

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