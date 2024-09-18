7 مشكلات في أظافر يدك لا تتجاهلها

الوكيل الإخباري- تعد صحة الأظافر من المؤشرات الهامة التي تعكس حالة الجسم الصحية، حيث يمكن أن تكون التغيرات في شكل أو لون أو سمك الأظافر دليلا على وجود مشكلات صحية، ومن خلال مراقبة هذه التغيرات، يمكن للأطباء والمرضى اكتشاف اضطرابات صحية تتراوح بين البسيطة والخطيرة، ومن بين هذه التغيرات، نجد حالات، مثل تنقّر أو تعجّر أو تقعّر الأظافر، وكل منها يرتبط بأسباب صحية محددة.



أبرز مشكلات الأظافر

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تنقّر الأظافر

تنقّر الأظافر يظهر على شكل نتوءات أو انخفاضات دائرية صغيرة على سطح الأظافر، وتعتبر هذه الحالة شائعة بين الأشخاص المصابين بأمراض جلدية، مثل الصدفية والاكزيما، كما قد يرتبط تنقّر الأظافر بمرض الصدفية البقعية، وهو مرض مناعي ذاتي يتسبب في تساقط الشعر.



تعجّر الأظافر