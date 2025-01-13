7 نصائح بسيطة لتحسين صحتك النفسية والجسدية بشكل مفاجئ

- ابدأ يومك بالماء: شرب كوب من الماء فور الاستيقاظ يساعد على تنشيط الجسم وتحفيز الطاقة.
- ممارسة تمارين التنفس العميق: خذ دقائق يومية للتنفس بعمق، فهذا يقلل من التوتر ويعزز التركيز.
- تناول وجبة فطور غنية بالبروتين: يساعد ذلك على تحسين مستوى السكر في الدم ويزيد من طاقتك.
- الابتعاد عن الشاشات قبل النوم: حاول تجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم لضمان نوم هادئ.
- التحرك يوميًا: المشي أو أي نوع من الرياضة يساعد على تعزيز الدورة الدموية وتحسين المزاج.
- التواصل مع الأصدقاء أو العائلة: الحديث مع أحبائك يعزز من رفاهيتك النفسية ويقلل من مستويات التوتر.
- خصص وقتًا لنفسك: لا تنسى تخصيص وقت للاسترخاء والأنشطة التي تجلب لك السعادة.
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