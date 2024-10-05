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8 علاجات منزلية لالتهاب الأحبال الصوتية تستحق التجربة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 05-10-2024 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   التهاب الأحبال الصوتية من المشكلات المزعجة، تحدث الإصابة به للعديد من الأسباب، ولحسن الحظ أن بعض طرق منزلية قد تساهم في علاجه.

أسباب التهاب الأحبال الصوتية

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يحدث التهاب الأحبال الصوتية بسبب ما يلي:

- الإجهاد الصوتي.

- الحساسية.

- أمراض المناعة الذاتية.

- الإفراط في التدخين.

- استنشاق بعض الأدوية.

- التعرض لبعض المواد المهيجة للأحبال الصوتية.

- ارتجاع المريء.

- التعرض لعدوى بكتيرية أو فطرية.

العلاجات المنزلية لالتهاب الأحبال الصوتية


يختلف علاج التهاب الأحبال الصوتية من مريض لآخر حسب السبب، ولكن هناك طرق منزلية قد تساعد على التخلص منه، وتشمل:

1- إراحة الصوت

2- شرب الماء

3- تناول الحليب الذهبي

4- استنشاق البخار
5- الكمادات الدافئة
6- تشغيل جهاز الترطيب
7- شرب شاي الأعشاب
8- تناول عسل النحل

 
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