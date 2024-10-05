8 علاجات منزلية لالتهاب الأحبال الصوتية تستحق التجربة

أسباب التهاب الأحبال الصوتية
يحدث التهاب الأحبال الصوتية بسبب ما يلي:
- الإجهاد الصوتي.
- الحساسية.
- أمراض المناعة الذاتية.
- الإفراط في التدخين.
- استنشاق بعض الأدوية.
- التعرض لبعض المواد المهيجة للأحبال الصوتية.
- ارتجاع المريء.
- التعرض لعدوى بكتيرية أو فطرية.
العلاجات المنزلية لالتهاب الأحبال الصوتية
يختلف علاج التهاب الأحبال الصوتية من مريض لآخر حسب السبب، ولكن هناك طرق منزلية قد تساعد على التخلص منه، وتشمل:
1- إراحة الصوت
2- شرب الماء
3- تناول الحليب الذهبي
4- استنشاق البخار
5- الكمادات الدافئة
6- تشغيل جهاز الترطيب
7- شرب شاي الأعشاب
8- تناول عسل النحل
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