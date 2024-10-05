8 علاجات منزلية لالتهاب الأحبال الصوتية تستحق التجربة

الوكيل الإخباري- التهاب الأحبال الصوتية من المشكلات المزعجة، تحدث الإصابة به للعديد من الأسباب، ولحسن الحظ أن بعض طرق منزلية قد تساهم في علاجه.



أسباب التهاب الأحبال الصوتية

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يحدث التهاب الأحبال الصوتية بسبب ما يلي:



- الإجهاد الصوتي.



- الحساسية.



- أمراض المناعة الذاتية.



- الإفراط في التدخين.



- استنشاق بعض الأدوية.



- التعرض لبعض المواد المهيجة للأحبال الصوتية.



- ارتجاع المريء.



- التعرض لعدوى بكتيرية أو فطرية.



العلاجات المنزلية لالتهاب الأحبال الصوتية