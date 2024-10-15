8 علامات تشير إلى أن الشخص قد يفكر في الانتحار

الوكيل الإخباري- يرحل عن عالمنا آلاف الأشخاص حول العالم عن طريق الانتحار، وتشير منظمة الصحة العالمية أن الانتحار ثالث سبب للوفاة عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 15 و29 سنة.



أسباب الانتحار

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تشير منظمة الصحة إلى أن الانتحار أسبابه متعددة، وتتأثر بعوامل اجتماعية وثقافية وبيولوجية ونفسية وبيئية في جميع مراحل الحياة، ولا يوجد سبب واحد للانتحار، بل تزداد فرص الإقدام عليه وفق عدة عوامل، ولا يعني بالضرورة حدوث تلك العوامل أن الشخص يفكر في الانتحار، بل يختلف الأمر حسب البنية النفسية، والتجارب الحياتية، والتاريخ المسبق بالإصابة ببعض الاضطرابات النفسية، ومن أبرز تلك العوامل ما يلي:



- الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ثنائي القطب، فقد تؤدي هذه الأمراض إلى شعور شديد بالحزن واليأس وفقدان الأمل.



- التعرض لبعض المشاكل الاجتماعية مثل العنف الأسري، والفقر، والمشاكل الزوجية، والوحدة.



- الإصابة ببعض المشاكل الصحية بما في ذلك الأمراض المزمنة والألم المزمن.



- وجود مشاكل في العمل أو الدراسة.



- التعرض لبعض الأحداث المؤلمة مثل فقدان شخص عزيز، أو الطلاق، أو الكوارث الطبيعية.



أعراض تشير للانتحار