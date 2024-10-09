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8 مشروبات قبل النوم لمنع ارتفاع السكر في الدم صباحًا

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 09-10-2024 08:24 ص

الوكيل الإخباري-   يعاني بعض مرضى السكري من ظاهرة الفجر، وهي حالة ترتفع فيها مستويات سكر الدم بين الساعة الرابعة صباحًا والساعة الثامنة صباحًا.

مشروبات لضبط سكر الدم أثناء النوم

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1- شاي البابونج
تناول شاي البابونج قبل النوم لا يساعد فقط على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر والقلق، بل يساهم أيضًا في ضبط مستويات سكر الدم، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة.

2- خل التفاح
في دراسة منشورة بمجلة الطب التكاملي القائمة على الأدلة عام 2018، وجد الباحثون أن مستويات سكر الدم تشهد استقرارًا كبيرًا لدى مرضى السكري الذين تناولوا خل التفاح قبل الخلود إلى النوم.

ولكن يراعى عدم تناول خل التفاح مركزًا، بل ينبغي على مريض السكري إضافة ملعقتين كبيرتين منه إلى كوب من الماء، لتخفيف تركيز أحماضه.

3- حليب اللوز
يعد حليب اللوز من المشروبات المفيدة والآمنة لمرضى السكري قبل النوم، لأنه يحافظ على استقرار سكر الدم ويحسن حساسية الإنسولين بالجسم، مما يقلل من خطر التعرض لظاهرة الفجر صباحًا.

4- شاي بلسم الليمون
بحسب الأبحاث، يوفر شاي بلسم الليمون قبل النوم حماية كبيرة ضد الإصابة بمضاعفات السكري، مثل ظاهرة الفجر، لأنه يساعد على تنظيم نسبة الجلوكوز بالدم ويعزز حساسية الإنسولين بالجسم.

5- الحليب الذهبي
تناول الحليب الذهبي قبل النوم من الطرق الفعالة للحد من التعرض لظاهرة الفجر، لأن مادة الكركمين المتوفرة في الكركم تزيد حساسية الإنسولين بالجسم، مما يساعد على ضبط مستويات سكر الدم.

6- شاي الزنجبيل
يمكن لمرضى السكري تجنب ظاهرة الفجر عن طريق تناول شاي الزنجبيل يوميًا قبل النوم، لأنه يساهم في التحكم بمستويات سكر الدم، نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، بحسب الأبحاث.

7- ماء القرفة
يصبح مريض السكري أقل عرضة لظاهرة الفجر عند تناول ماء القرفة قبل النوم بشكل يومي، لأنه يعمل على تعزيز حساسية الإنسولين بالجسم وتنظيم مستويات الجلوكوز بالدم.

8- الشاي الأخضر
يشتهر الشاي الأخضر بقدرته على فقدان الوزن، لكنه يساعد أيضًا على ضبط مستويات سكر الدم وتحسين حساسية الإنسولين بالجسم لدى مرضى السكري، لاحتوائه على مادة الكاتيكين.

 
gnews

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