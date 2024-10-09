8 مشروبات قبل النوم لمنع ارتفاع السكر في الدم صباحًا

الوكيل الإخباري- يعاني بعض مرضى السكري من ظاهرة الفجر، وهي حالة ترتفع فيها مستويات سكر الدم بين الساعة الرابعة صباحًا والساعة الثامنة صباحًا.



مشروبات لضبط سكر الدم أثناء النوم

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