9 مشروبات طبيعية تساعدك على تقليل التوتر والقلق

ووفق تقرير موقع Verywell Health، تشمل أبرز هذه المشروبات:
العصائر والسموذي الطبيعية: مثل الأفوكادو، التوت الأزرق، والخضراوات الورقية لدعم الجهاز العصبي وتقليل القلق، مع الانتباه للسكر المضاف.
مشروبات البروبيوتيك: كالكفير والكومبوتشا لتعزيز صحة الأمعاء المرتبطة بالمزاج.
حليب المكسرات والبذور: مثل حليب اللوز والكاجو الغني بفيتامينات ومعادن تساعد على تحسين المزاج.
شاي الأعشاب: كالبابونج المهدئ، والشاي الأخضر والماتشا الغنيان بـL-theanine لتقليل التوتر.
الماء: أساسي لمنع الجفاف الذي قد يزيد القلق.
قهوة الفطر: بدائل القهوة التي تحتوي على فطر الريشي، قد تساعد على تقليل التوتر.
الزنجبيل والكركم: بخواصهما المضادة للالتهاب، يساهمان في تخفيف التوتر.
خل التفاح: يدعم صحة الأمعاء ويعزز التوازن النفسي عند استخدامه بحذر.
مشروبات الأعشاب المتكيفة: مثل الأشواغاندا والروديولا، لمساعدة الجسم على التكيف مع الضغوط وتقليل القلق.
هذه الخيارات الطبيعية توفر دعمًا نفسيًا وجسديًا إلى جانب أساليب إدارة التوتر الأخرى.
