9 مشروبات طبيعية تساعدك على تقليل التوتر والقلق

الوكيل الإخباري- تشير دراسات حديثة إلى أن بعض المشروبات اليومية يمكن أن تساهم في تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج بفضل مكوناتها الطبيعية وتأثيرها على الدماغ والجهاز العصبي.

ووفق تقرير موقع Verywell Health، تشمل أبرز هذه المشروبات:

العصائر والسموذي الطبيعية: مثل الأفوكادو، التوت الأزرق، والخضراوات الورقية لدعم الجهاز العصبي وتقليل القلق، مع الانتباه للسكر المضاف.

مشروبات البروبيوتيك: كالكفير والكومبوتشا لتعزيز صحة الأمعاء المرتبطة بالمزاج.

حليب المكسرات والبذور: مثل حليب اللوز والكاجو الغني بفيتامينات ومعادن تساعد على تحسين المزاج.

شاي الأعشاب: كالبابونج المهدئ، والشاي الأخضر والماتشا الغنيان بـL-theanine لتقليل التوتر.

الماء: أساسي لمنع الجفاف الذي قد يزيد القلق.

قهوة الفطر: بدائل القهوة التي تحتوي على فطر الريشي، قد تساعد على تقليل التوتر.

الزنجبيل والكركم: بخواصهما المضادة للالتهاب، يساهمان في تخفيف التوتر.

خل التفاح: يدعم صحة الأمعاء ويعزز التوازن النفسي عند استخدامه بحذر.

مشروبات الأعشاب المتكيفة: مثل الأشواغاندا والروديولا، لمساعدة الجسم على التكيف مع الضغوط وتقليل القلق.



هذه الخيارات الطبيعية توفر دعمًا نفسيًا وجسديًا إلى جانب أساليب إدارة التوتر الأخرى.