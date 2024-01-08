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الدفاع المدني يحاول انقاذ مواطن سقط داخل حفرة بالزرقاء

الإثنين، 08-01-2024 04:47 م

شاهد ظهور حوت الأوركا في مياه محمية جزر فرسان بجازان

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الوكيل الإخباري - صد مقطع فيديو، ظهور حوت الأوركا في مياه محمية جزر فرسان بجازان.

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وأعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن رصد حيتان الأوركا في مياه المحمية، وهي من الثدييات البحرية المعروفة بذكائها وبنيتها الاجتماعية .


ويعتبر حوت الأوركا أو الحوت القاتل، أكبر الدلافين، ومن أقوى الحيوانات المفترسة في العالم. ويعيش في المياه الساحلية الباردة والمعتدلة.

 

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