شاهد ظهور حوت الأوركا في مياه محمية جزر فرسان بجازان

الوكيل الإخباري - صد مقطع فيديو، ظهور حوت الأوركا في مياه محمية جزر فرسان بجازان.
وأعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن رصد حيتان الأوركا في مياه المحمية، وهي من الثدييات البحرية المعروفة بذكائها وبنيتها الاجتماعية .
ويعتبر حوت الأوركا أو الحوت القاتل، أكبر الدلافين، ومن أقوى الحيوانات المفترسة في العالم. ويعيش في المياه الساحلية الباردة والمعتدلة.
🎥 |— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) January 7, 2024
رصد حيتان الأوركا في مياه محمية جزر فرسان، وهي من الثدييات البحرية المعروفة بذكائها وبنيتها الاجتماعية، ولها أهمية بالغة في سلامة النظم البيئية البحرية.#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية #محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/Ckv8QqQr4a
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