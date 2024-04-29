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الإثنين، 29-04-2024 10:14 ص

أثار إعجاب الجميع.. فيل يتصرف بذكاء مع طفل صغير في الصين -فيديو

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الوكيل الإخباري - في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قام فيل بكل ذوق ولطف بإعادة الحذاء لطفل بحديقة حيوان في الصين .

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وظهر في فيديو على منصة "إكس" اللحظة التي أعاد فيها الفيل الذكي الحذاء لطفل صغير بعد أن سقط في حظيرة حديقة الحيوان.

وفي المقطع الذي أثار الإعجاب، ظهر الفيل وهو يرجع بلطف الحذاء الصغير باللونين الأزرق والأصفر باستخدام قدمه الضخمة وخرطومه الطويل للطفل الذي أمسكه منه بهدوء.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفيل يسمى شانماي ويعيش في محمية شندياوشان الطبيعية للحيوانات البرية في ويهاي بالصين.

 

 

 

سكاي نيوز 

 

 


 




 

 


 

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