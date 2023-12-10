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الأحد، 10-12-2023 11:03 ص

فيديو يخطف الأنظار... سحابة عدسية تزين سماء مدينة مغربية

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الوكيل الإخباري - في ظاهرة خطفت الأنظار، تزينت سماء أوطاط الحاج في إقليم بولمان بالمغرب بسحابة عدسيّة ضخمة تشبه جسماً غامضاً، فاجأت   الذين التقطوا هذه الظاهرة النادرة على هواتفهم.

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السحابة شبه الدائريّة شكلت منظراً مبهراً لكل من رآه، مما دفعهم لالتقاط صور له لتوثيق المشهد.

وتشتهر الغيوم العدسيّة بمظهرها المنحني الذي يشبه الصحن الطائر، وعادة ما تتواجد على ارتفاعات تتراوح بين 2000 و5000 متر.

 

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