السبت 04-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 04-05-2024 09:40 ص

مشاهد مبهرة لقافلة إبل تسير وسط الثلوج في السعودية

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الوكيل الإخباري - في مشهد وصف بـ"النادر" ظهرت بمقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قافلة من الإبل وهي تسير وسط الثلوج في السعودية.

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ووثق فيديو على منصة "إكس"، الإبل وهي تتحرك وسط الضباب الكثيف وتمشي فوق الثلوج التي غطت رمال الصحراء بشكل شبه كامل.


وكشفت مصادر صحفية أن الفيديو تم تصويره في صحراء الطائف بالسعودية، وذلك بعد أن غطت الثلوج البيضاء الصحراء إثر سقوط كميات مهمة من البرد خلال الساعات الماضية.


وأصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، يوم الأربعاء، "إنذار أحمر" لمنطقة القصيم وعدد من المناطق الأخرى.

 

 

لبنان 24 

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