لقطات نادرة للكائنات الفطرية والحيوانية في محمية تبوك بالسعودية

الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو مذهل يستعرض جمال وتنوع محمية تبوك الطبيعية في المملكة العربية السعودية . وقد أظهر الفيديو لقطات مذهلة للكائنات الفطرية، بما في ذلك الوعل النوبي النادر.
وتعد هذه اللقطات فرصة نادرة لمشاهدة هذا الكائن الفطري في بيئته الطبيعية.
لقطات من محمية بجدة في #تبوك تظهر تواجد أعداد من الكائنات الفطرية في مقدمتها الوعل النوبي والمها العربي— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 21, 2024
عبر:@mishal_0 pic.twitter.com/12O7YVZb1j
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