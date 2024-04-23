لقطات نادرة للكائنات الفطرية والحيوانية في محمية تبوك بالسعودية

الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو مذهل يستعرض جمال وتنوع محمية تبوك الطبيعية في المملكة العربية السعودية . وقد أظهر الفيديو لقطات مذهلة للكائنات الفطرية، بما في ذلك الوعل النوبي النادر.

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وتعد هذه اللقطات فرصة نادرة لمشاهدة هذا الكائن الفطري في بيئته الطبيعية.



مزمز

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